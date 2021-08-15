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الأحد، 15-08-2021 02:07 م

آبل مطالبة بدفع 300 مليون دولار بعد انتهاك براءة اختراع

آبل


الوكيل الإخباري - طلبت هيئة محلفين في تكساس من شركة آبل دفع 300 مليون دولار – أو نحو يومين من الأرباح السنوية للشركة – كعائدات لشركة PanOptis ومجموعة الشركات التابعة لها Optis Cellular و Unwired Planet وذلك كجزء من معركة عالمية مع شركة تقول إنها تمتلك براءات اختراع بشأن المعيار الخلوي LTE.

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ويأتي ذلك بعد إعادة المحاكمة في نزاع بشأن براءات الاختراع المتعلقة بالتكنولوجيا اللاسلكية المستخدمة في أجهزة آيفون وغيرها من المنتجات.


وقالت هيئة المحلفين في مارشال بولاية تكساس إن شركة إدارة براءات الاختراع PanOptis ووحدتي Optis Cellular و Unwired Planet تستحق هذا المبلغ كمبلغ إجمالي لتغطية الاستخدام السابق والمستقبلي للتكنولوجيا.

 

وكانت لجنة تحكيم سابقة في العام الماضي قد منحت الشركة 506.2 مليون دولار.


وركزت المحاكمة على المبلغ الذي يجب أن تدفعه آبل. وأيد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية رودني جيلستراب في شهر أبريل تقرير مسؤولية هيئة المحلفين.


ولكن أمر بإجراء محاكمة جديدة بشأن الأضرار، قائلاً إنه كان ينبغي السماح لهيئة المحلفين بالنظر فيما إذا كان طلب العائدات يتوافق مع شرط أن تكون البراءات الأساسية القياسية مرخصة بشروط عادلة ومعقولة وغير تمييزية أو FRAND.


وتعد محاكمة تكساس جزءًا من محاولة PanOptis لجمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار من الشركة المصنعة لهواتف آيفون. وقد تقرر محكمة بريطانية تحديد معدل عائدات عالمي، مما دفع محامي شركة آبل في شهر يوليو للتهديد بأن الشركة قد تنسحب من السوق البريطانية إذا أجبرت على دفع مبلغ غير مقبول تجاريًا.

 

وتتضمن قضية تكساس تقنية تدعي الشركة أنها ضرورية لتنفيذ معيار اتصالات 4G. وتقول PanOptis إن الهواتف الذكية والساعات والأجهزة اللوحية من آبل التي تعمل عبر شبكات 4G كانت تستخدم تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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