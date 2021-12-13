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الإثنين، 13-12-2021 03:23 م

آدم موسيري يشرح كيف تعيد إنستاجرام الخلاصة الزمنية

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الوكيل الإخباري - استخدم رئيس منصة إنستاجرام، آدم موسيري، ميزة القصص للإجابة على أسئلة الناس حول خطة الشركة لإعادة الخلاصة المرتبة زمنيًا المطلوبة بشدة، على عكس خوارزمية الترتيب الحالية التي تفرز المشاركات بناءً على تفضيلات المستخدم، التي وعد بها خلال ظهوره في جلسة استماع بمجلس الشيوخ.

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وفي سؤال وجواب، قال موسيري إن الشركة تختبر نسختين من الميزة وإنها تستهدف أوائل العام المقبل كنافذة للإصدار.


ويتيح لك الإصدار الأول من الخلاصة الزمنية اختيار المفضلات وتظهر في الجزء العلوي بترتيب زمني، على حد قوله.

 

بينما يتيح لك الإصدار الثاني من الخلاصة مشاهدة المشاركات من كل من تتابعهم بترتيب زمني. وذلك بالرغم من أنه لم يذكر كيفية نشر المشاركات الموصى بها.


وعند تلقيه سؤال عند موعد ظهور الميزة، قال إنها لن تكون طويلة جدًا، وإن المنصة تختبر الإصدار الأول من الخلاصة الزمنية. وأوضح أن الإصدار الثاني من الخلاصة الزمنية يأتي بعد فترة وجيزة.


وقالت الشركة في تغريدات: نريد أن يكون للناس سيطرة هادفة على تجربتهم. لقد جربنا المفضلة، وهي طريقة يمكنك من خلالها تحديد مشاركات من تريد أن ترى أعلى. ونعمل على خيار آخر لمشاهدة المشاركات من الأشخاص الذين تتابعهم بترتيب زمني.


وأضافت: نريد أن نكون واضحين أننا ننشئ خيارات جديدة. ولكن لا نعيد الجميع إلى الخلاصة الزمنية. ونوفر للأشخاص المزيد من الخيارات حتى يتمكنوا من تحديد ما يناسبهم بشكل أفضل. يمكنك توقع المزيد في أوائل العام المقبل.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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