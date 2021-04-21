آمازون تطلق أقمارا صناعية بمحركات روسية

الوكيل الاخباري - أبرمت شركة أمازون اتفاقا مع شركة "ائتلاف الإطلاق المتحد"، لإطلاق الأقمار الصناعية "كويبر" بهدف توفير الاتصال القمري بالإنترنت.

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ومن المتوقع أن تطلق الأقمار الصناعية على تسعة صواريخ حاملة من نوع "أطلس". ومن الملاحظ أن أمازون لم تختر صواريخ "فالكون - 9" التابعة لـ"سبيس إكس".



وذكر موقع "أرس تكنيكا" المتخصص في الأخبار التكنولوجية، أن السبب وراء اختيار أمازون لصواريخ أطلس هو أن الأقمار الصناعية "ستارلنك" التي تروجها "سبيس إكس" منافسة محتملة لأقمار "كويبر".



وفقًا للموقع، تمتلك شركة "ائتلاف الإطلاق الموحد" عددًا كافيًا من صواريخ "أطلس V" التي تعمل بمحركات "أر دي-180" الروسية ، والتي ستنتهي خدمتها في السنوات القليلة المقبلة.



وذكرت وكالة "روسكوسموس" الفضائية، أن جمعية أبحاث وإنتاج "إنيرغوماش" الروسية قد سلمت آخر ستة محركات "أر دي -180" إلى الجانب الأمريكي.



تبلغ استثمارات أمازون في مشروع "كويبر"، الذي يوظف أكثر من 500 شخص، 10 مليارات دولار. ومن المخطط إطلاق 3236 قمراً صناعياً في مدار أرضي منخفض كجزء من المشروع. وبحلول يوليو/تموز 2026، يجب أن يكون ما لا يقل عن نصف العدد المحدد للمركبات الفضائية في الفضاء.

سبوتنيك