"آيفون فولد" قادم… لكن الانتظار قد يطول حتى 2027

تعبيرية
الإثنين، 22-12-2025 02:05 م

الوكيل الإخباري-   كشف المحلل مينغ تشي كو عن تأخر تطوير هاتف آيفون القابل للطي، المعروف باسم "آيفون فولد"، مقارنة بالتوقعات السابقة، رغم أن الإعلان عنه ما زال متوقعاً خلال النصف الثاني من عام 2026.

وأشار كو إلى أن التحديات الإنتاجية في المراحل المبكرة وصعوبة زيادة الطاقة الإنتاجية قد تؤدي إلى عدم بدء الشحنات بشكل سلس قبل عام 2027. وأضاف أن محدودية العرض مقابل الطلب المتوقع القوي قد تتسبب في نقص المعروض حتى نهاية 2026.


وأوضح المحلل أن السيناريو قد يشبه ما حدث مع آيفون إكس، حيث يُعلن الجهاز في الموعد المتوقع، لكن الوصول الفعلي للمستخدمين قد يتأخر. ورغم توقعات شحن بين 8 و10 ملايين وحدة خلال العام المقبل، فإن هذه التقديرات قابلة للمراجعة بسبب صعوبات الإنتاج واعتماد المواصفات النهائية.


وأكد كو أن "أبل" تعتبر الهواتف القابلة للطي خطوة التطور الكبيرة التالية في سوق الهواتف الذكية، قبل أن تحل نظارات الواقع الذكي المزودة بشاشات محلها.

 

النهار 

 
 


gnews

