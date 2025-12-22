"آيفون فولد" قادم… لكن الانتظار قد يطول حتى 2027

وأشار كو إلى أن التحديات الإنتاجية في المراحل المبكرة وصعوبة زيادة الطاقة الإنتاجية قد تؤدي إلى عدم بدء الشحنات بشكل سلس قبل عام 2027. وأضاف أن محدودية العرض مقابل الطلب المتوقع القوي قد تتسبب في نقص المعروض حتى نهاية 2026.
وأوضح المحلل أن السيناريو قد يشبه ما حدث مع آيفون إكس، حيث يُعلن الجهاز في الموعد المتوقع، لكن الوصول الفعلي للمستخدمين قد يتأخر. ورغم توقعات شحن بين 8 و10 ملايين وحدة خلال العام المقبل، فإن هذه التقديرات قابلة للمراجعة بسبب صعوبات الإنتاج واعتماد المواصفات النهائية.
وأكد كو أن "أبل" تعتبر الهواتف القابلة للطي خطوة التطور الكبيرة التالية في سوق الهواتف الذكية، قبل أن تحل نظارات الواقع الذكي المزودة بشاشات محلها.
