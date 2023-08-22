آيفون 15 برو ماكس يواجه تأخيراً لمدة 4 أسابيع

الوكيل الإخباري- من المقرر أن تظهر سلسلة هواتف آيفون 15 القادمة لأول مرة في غضون أسابيع، في 12 أو 13 سبتمبر (أيلول)، ومع ذلك فقد تحتاج للانتظار نحو 4 أسابيع إذا كنت ترغب بالحصول على هاتف آيفون 15 برو ماكس.



وتشير أحدث الشائعات إلى أن هاتف آيفون 15 برو ماكس قد يواجه بعض التأخير، ويقال إن شركة سوني الموردة لمكونات الكاميرا، قد لا تكون قادرة على إنتاج مستشعر الصورة المطلوب لجهاز آيفون 15 برو ماكس في الوقت المناسب لشحنه إلى جانب الطرز الجديدة الأخرى.



ووفقاً لأحد المحللين، يمكن أن يشهد آيفون برو ماكس تأخيراً لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

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وهناك ترقب كبير لجهاز آيفون 15 برو ماكس والذي من المتوقع أن يكون الإضافة الأكبر والأغلى والأكثر جاذبية لسلسلة آيفون 15، وتشير التكهنات إلى أن آيفون 15 برو ماكس يغوص في عالم التصوير الفوتوغرافي طويل المدى باستخدام كاميرا المنظار الجديدة اللامعة.



وتشير التقارير الأخيرة إلى أن ميزة كاميرا المنظار ستقتصر على آيفون 15 برو ماكس، ومن المحتمل أن توفر نطاق تكبير بصري مثير للإعجاب من 5 إلى 6، ومن المفارقات أن ابتكار الكاميرا هذا يبدو أنه السبب وراء التأخير المحتمل.



وأشارت شائعات سابقة إلى أن الهاتف الرائد التالي من آبل يمكن أن يحتوي على مستشعر كاميرا أساسي جديد Sony IMX903 مقاس 1/1.14 بوصة، وهذا من شأنه أن يمثل أكبر مستشعر تم استخدامه على الإطلاق في آيفون، ما قد يعزز قدرات التصوير الشاملة للجهاز عن طريق مضاعفة إشارة التشبع، وقد يؤدي هذا التحسين إلى تقليل تشويش الصورة وتحسين النطاق الديناميكي، بحسب موقع فون أرينا.