الخميس 05-10-2023
الوكيل الاخباري

نقابة المهندسين: ملتزمون بصرف الرواتب التقاعدية المتأخرة وننتظر من الحكومة إقرار تعديلات صندوق التقاعد

استشهاد شابين متأثرين بجروحهما برصاص الاحتلال في طولكرم

وزارة المياه: 75 مليون م3 حجم تخزين سدود المملكة بنسبة 26%

الخرابشة: نستورد يومياً من مصر 35 مليون قدم مكعب من الغاز

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الخميس

15 إصابة بحوادث مُختلفة على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

وفاة وإصابتان بحادث تصادم بين 4 مركبات في عمّان

حاصلة على جائزة "المعلم المتميز" .. ليزا أبو ذياب تتحدث في يوم المعلم

حاصل على جائزة "التربوي المتميز" .. الدكتور الدهامشة يتحدث عن إرشاد الطلبة

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد "الأقصى"

الخميس، 05-10-2023 10:10 ص

'آيفون 15' يخيّب الآمال.. فهل يتم سحبه من الأسواق؟

14-1


الوكيل الإخباري - رغم مضي أقل من شهر على إصداره، يواجه هاتف "آيفون 15" خطر سحبه من الأسواق بعد أن واجه العديد من المستخدمين مشكلات كثيرة فيه.

اضافة اعلان


وعلى الرغم من الإشادة بالتصميم الأنيق والمحسّن للهاتف الجديد، إلا أن هناك تأكيدات شبه رسمية من الشركة بالخلل الذي فيه.

 

مشاكل "آيفون 15":

 

 1 - البطارية: أبرز مشاكل "آيفون 15" أن بطاريته لا تدوم طويلا كما كان متوقعا.
2- مشاكل في السخونة: لاحظ بعض المستخدمين أن الهاتف يسخن بسهولة، خاصةً عند اللعب أو تسجيل مقاطع الفيديو.
3 - مشاكل في الكاميرا: واجه بعض المستخدمين معضلة في التركيز التلقائي أو التقاط الصور ومقاطع الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة.


وأدت هذه المشاكل إلى مطالبة البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بسحب الهاتف من الأسواق، وقام البعض بمراسلة شركة "أبل"، فيما رفع البعض الآخر دعاوى قضائية ضد الشركة زعموا فيها أن الجهاز فيه عيوب تصنيعية.

 

 ردّ الشركة  
في سبتمبر 2023، أعلنت شركة "أبل" عن نيتها سحب هاتف "آيفون 15" من الأسواق بسبب مشاكل في البطارية والسخونة والكاميرا. وقد أثارت هذه الأخبار ضجة كبيرة في عالم التكنولوجيا، حيث تعد شركة "أبل" واحدة من أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم.


واعترفت شركة "أبل" بوجود هذه المشاكل، وتعهدت بإصلاحها. وأصدرت الشركة تحديثًا للبرامج لتحسين أداء البطارية، وتقليل سخونة الهاتف، كما وفرت الشركة خدمة إصلاح مجانية للمستخدمين الذين يعانون من مشاكل في الكاميرا.

 

فوشيا 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
فيس بوك2

مستخدمون يشتكون من تحديث جديد لـ فيسبوك

03715e83-32e6-445f-a0db-71ade47a2483

رسائل إلكترونية تبث الذعر بين عملاء أمازون

22222-2

هل تستبدل 'أبل' محرك بحث "غوغل" بعد عقد من الشراكة؟

7855654435823-10-0372472d2fce174fdc4a6d5bec7f9e41617e1dc900

ماسك يعلن نجاح تجربة جديدة في 'إكس'

278564Image1

تيك توك تستكشف خطة اشتراك خالية من الإعلانات

16959728120

لماذا ترتفع درجة حرارة جهاز آيفون الخاص بك؟

أخبار متعلقة
Apple-Watch-1

كيف تتحقق من عمر بطارية ساعة آبل؟

image

الهيكل التيتانيوم يحمي شاشات آيفون 15 ضد الكسر

19_2023-638301543979366212-936

اطلاق ايفون 15 .. سعر البيع واهم الميزات

64f72d0b42360449694d6c5f

وسط مخاوف من الإصدار الجديد!.. 4 طرق لتسريع هاتف آيفون القديم!