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السبت، 18-11-2023 04:31 م

آيفون 16 سيتميز بتصميم حراري جديد

آيفون 16


الوكيل الإخباري - في منشور حديث على منصة إكس، أوضح المُسرب كوسوتامي أن شركة آبل تعمل على نظام حراري من الغرافين لمجموعة آيفون 16، في حين ستحصل نماذج آيفون 16 برو على‌‌ أغلفة معدنية للبطارية لتقليل ارتفاع درجة الحرارة. 


ويبدو أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمشكلات ارتفاع درجة الحرارة التي تمت مواجهتها على نطاق واسع مع آيفون 15 برو، والتي عالجتها آبل من خلال تحديث البرنامج في وقت سابق من هذا العام.


يتمتع الغرافين بموصلية حرارية عالية، متفوقة على النحاس المستخدم حالياً في المبددات الحرارية لآيفون. وقد اهتمت شركة آبل بالغرافين لأغراض الإدارة الحرارية لبعض الوقت، حيث قدمت براءات اختراع تتعلق باستكشافها للمادة اللازمة لتبديد الحرارة في الأجهزة المحمولة. وكانت الشركة قد قامت سابقاً بنقل بطارية ساعة آبل من أغلفة الرقائق السوداء إلى أغلفة مصنوعة من المعدن، لذلك يبدو أن التغيير المماثل على جهاز آيفون معقول.

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