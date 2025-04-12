آيفون 17 برو ماكس: تسريبات عن غرف تبريد سائلة للتعامل مع مشكلة ارتفاع الحرارة

وعلى الرغم من أن هيكل الألومنيوم المغطى بالجرافيت يساعد في تبديد الحرارة، فإن مشكلة ارتفاع درجة الحرارة لا تزال قائمة في هواتف آيفون 16 برو. أما بالنسبة لهاتف آيفون 15 برو، فقد كانت المشكلة مرتبطة بالبرمجيات، حيث تسببت تطبيقات الجهات الخارجية في ارتفاع درجة الحرارة، وهو ما تم معالجته من خلال تحديثات برمجية. إذا كانت طرازات آيفون 17 مزودة بغرف تبريد سائلة، فإننا قد لا نواجه نفس المشكلة في البداية، ولكن سننتظر لنرى كيف ستؤثر هذه الغرف على أداء الهاتف مع مرور الوقت.
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