آيفون 17 برو ماكس: تسريبات عن غرف تبريد سائلة للتعامل مع مشكلة ارتفاع الحرارة

الوكيل الإخباري- تسري شائعات حول تحديث تصميم سلسلة آيفون 17 القادمة، حيث يُعتقد أن هاتفي آيفون 17 برو و17 برو ماكس سيحتويان على غرف تبريد سائلة لتحسين تبديد الحرارة، وهو أمر منطقي نظرًا للمشاكل السابقة المتعلقة بحرارة هواتف آيفون. ومن المتوقع أن يستخدم الهاتفان تجويفًا بخاريًا لتبديد الحرارة بشكل أفضل، مما يساعد في إدارة الحرارة العالية لشريحة A19 Pro.

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وعلى الرغم من أن هيكل الألومنيوم المغطى بالجرافيت يساعد في تبديد الحرارة، فإن مشكلة ارتفاع درجة الحرارة لا تزال قائمة في هواتف آيفون 16 برو. أما بالنسبة لهاتف آيفون 15 برو، فقد كانت المشكلة مرتبطة بالبرمجيات، حيث تسببت تطبيقات الجهات الخارجية في ارتفاع درجة الحرارة، وهو ما تم معالجته من خلال تحديثات برمجية. إذا كانت طرازات آيفون 17 مزودة بغرف تبريد سائلة، فإننا قد لا نواجه نفس المشكلة في البداية، ولكن سننتظر لنرى كيف ستؤثر هذه الغرف على أداء الهاتف مع مرور الوقت.

ارم نيوز