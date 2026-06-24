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آيفون 18 برو.. 3 ميزات قد تجعل الترقية مغرية

سشب
تعبيرية
 
الأربعاء، 24-06-2026 11:53 ص
الوكيل الإخباري-   تتزايد التسريبات حول هاتف آيفون 18 برو المرتقب من أبل، والتي تشير إلى 3 ترقيات رئيسية في الأداء والكاميرا وعمر البطارية.اضافة اعلان


وبحسب التقارير، سيحصل الهاتف على معالج A20 Pro الجديد بتقنية 2 نانومتر، ما يوفر سرعة أعلى وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة، إلى جانب تحسينات تدعم ميزات الذكاء الاصطناعي.

كما يُتوقع أن يشهد الهاتف تحديثات كبيرة في الكاميرا، تشمل فتحة عدسة متغيرة وتحسينات في التصوير الليلي والتقريب، إضافة إلى بطارية أكبر ومودم أكثر كفاءة يمنحان عمر استخدام أطول.

وتشير التسريبات أيضاً إلى تعديلات في التصميم، أبرزها تقليص حجم Dynamic Island، فيما لم تعلن أبل رسمياً عن الهاتف حتى الآن.
 
 


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