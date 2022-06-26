آي أو إس 16 يتيح تقنية تنهي الإزعاج الذي يغزو هاتفك

الوكيل الإخباري - إذا كنت من مستخدمي نظام “آي أو إس”، فمن المحتمل أن تكون معتادًا على النقر على "إبلاغ عن بريد مزعج" في أي وقت تتلقى فيه رسالة “آي مسج” غير مرغوب فيها، والتي ترسل المعلومات مباشرة إلى أبل.



ذكرت صفحة “ماك رومرز” أن رسائل “إس إم إس” غير المرغوب فيها سيتم تضمينها قريبًا في ميزة الإبلاغ على نظام “آي أو إس 16 بيتا 2”، والتي تم إصدارها اليوم للمطورين وسيتم طرحها للجمهور في يوليو. تقوم أبل بطرح الميزة لشركات اتصالات معينة فقط ولكنها لم تحدد أي منها.



سيرسل المستخدمون الذين يضعون علامة على الرسائل النصية القصيرة كرسائل غير مهمة، رقم ومحتوى النص إلى كل من شركة أبل وشبكة الهاتف أو الجهاز.

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يتطلب الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها إلى شركة الهاتف عادةً إعادة توجيه الرسالة بأكملها إلى رقم مكون من أربعة أرقام. لا يؤدي الإبلاغ عن رسالة كرسالة غير مهمة إلى حظر الرقم، لذلك سيظل يتعين على المستخدمين القيام بذلك يدويًا.



تتزايد الرسائل النصية القصيرة العشوائية والاحتيالية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انتهاكات البيانات وتوافر البرامج التي تجعل من السهل على المحتالين إرسال هذه الرسائل بكميات كبيرة. تم إرسال ما يقرب من 12 مليار رسالة بريد عشوائي في شهر مايو في الولايات المتحدة، وفقًا لتقدير من تطبيق “روبوت كيلر” لحظر البريد العشوائي، بحسب ما أورد موقع “إن غادجيت” الإلكتروني.

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