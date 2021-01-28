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الخميس، 28-01-2021 11:38 ص

أبرزها تيك توك .. الهند تحظر 59 تطبيقا صينيا بشكل نهائي

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الوكيل الإخباري _ اعلنت الحكومة الهندية عن حظر أكثر من 250 تطبيقا صينيا للهواتف المحمولة خلال الأشهر الماضية، وذلك للحد من المشاكل التي تتعلق بجمع البيانات واختراق خصوصية المستخدمين الهنود.


حيث أصدرت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية قرارا جديد لفرض حظرا نهائيا على 59 تطبيقا صينيا، بعد أن فشل ممثلوه في أقناع الحكومة  أن البيانات والمعلومات المقدمة إليهم ستكون آمنة ولن تستخدم لأغراض سياسة.

وقد شملت التطبيقات الصينية المحظورة نهائيا والتي تعد شائعة الاستخدام في الهند، تطبيق الفيديوهات القصيرة Tiktok وتطبيق التراسل الصيني WeChat، وتطبيقات شركة Baidu ومتصفح UC Browser، الرئيسي من Alibaba والعديد من التطبيقات ذات صلة بشركة صناعة الهواتف الذكية شاومي Xiaomi، وأيضا الكثير من الألعاب.

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و تم تقديم إشعار للشركات التي تم حظرها من العمل في الهند على أساس الفردي حيث لا توجد قائمة عامة بالتطبيقات التي تم منعها من العمل نهائيا في البلاد.


المصدر : صدى البلد 

 




 




 

 


 

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