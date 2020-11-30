أبرزها FaceApp.. أفضل 4 تطبيقات تعمل بـ الذكاء الاصطناعي في 2020

الوكيل الاخباري - أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر تطورا من ذي قبل، حيث أصبحت نماذج التعلم الآلي أخف بما يكفي لإدخالها ضمن الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية، مما سمح لمطوري التطبيقات بدمج تلك النماذج في برامجهم بل والاعتماد عليها كليا في طريقة تشغيل بعض التطبيقات.



وبحسب ما ذكره موقع "analyticsindiamag"، يوجد حاليا الكثير من التطبيقات التي تعمل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والت أصبحت ذات الصلة بعملنا أو صحتنا أو ترفيهنا، مثل المساعدات الصوتية أليكسا وجوجل.



وفيما يلي نستعرض إليك أبرز التطبيقات التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي، ويمكنك استخدامها في حياتك اليومية:



1. تطبيق FaceApp:



يعد تطبيق فيس آب "FaceApp"، من التطبيقات الأكثر استخداما خلال العامين الماضيين، والذي يستخدمه المشاهير لجعل شكلهم يبدو أكبر سنا، حيث يسمح التطبيق الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لمستخدميه بتغيير وتحويل صورهم باستخدام المرشحات والفلاتر للتعرف على الصور والتعمق في الميزات الرئيسية مثل الجفون وعظام الخد والفك وجسر الأنف لإضافة التغييرات على الصورة لتحويل شكل صاحبها إلى رجل عجوز أو طفل أو تحويله من رجل إلى امرأة أو العكس.



2. تطبيق Seeing AI :

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قامت شركة مايكروسوفت بتطوير تطبيق Seeing AI، تقنية التعرف على الصور والوصف المدعومة بالذكاء الاصطناعي لوصف العالم للمكفوفين سواء سمعيا أو بصريا أو حركيا من خلال كاميرا الهاتف الذكي، حيث يتعرف التطبيق تلقائيًا على جهات الاتصال في هاتف المستخدم إذا كانت هناك صور لذلك الشخص ويمكنه أيضًا تقدير العمر والجنس والعرق والمشاعر للأشخاص الذين لا يعرفهم حتى الآن، وتشمل قائمة ميزات التطبيق الأخرى قراءة النصوص القصيرة ، ومسح المستندات ضوئيًا، والتعرف على الألوان.



3. تطبيق أصوات COVID-19:



هو من أحدث التطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتهدف إلى الحد من انتشار وباء فيروس كورونا، ويتيح التطبيق الذي أطلقته جامعة كامبريدج لمستخدميه تحميل تسجيلات قصيرة للسعال والتنفس والإبلاغ عن الأعراض لمساعدة الباحثين من جامعة كامبريدج على اكتشاف ما إذا كان الشخص يعاني من COVID-19، وسيجمع التطبيق بعض العينات الصوتية للإبلاغ عن تشخيص COVID-19 من خلال تطوير خوارزميات التعلم الآلي بناءً على تسجيلات أصواتهم وتنفسهم وسعالهم.



4. تطبيق مايكروسوفت Math Solver:



قامت شركة مايكروسوفت بتصميم هذا التطبيق خصيصا للطلاب لمساعدتهم لحل العديد من مسائل الرياضيات وعلم المثلثات والجبر والتفاضل والتكامل والاحصاء، ويتعين على المستخدمين مسح المسألة على دفتر الرياضيات الخاص بهم، وسيجد تطبيق مايكروسوفت المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي الحل لتلك المعادلة، ويقدم التطبيق أيضًا دعما لـ 22 لغة بما في ذلك الإنجليزية والألمانية والإسبانية والصينية المبسطة والهندية.



