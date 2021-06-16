أبرز الميزات المتوقعة في نظام التشغيل ويندوز القادم

الوكيل الإخباري - وفقًا لبعض التسريبات الحديثة، سيكون لواجهة المستخدم الخاصة بإصدار نظام التشغيل القادم التصميم نفسه الذي اعتدنا عليه سابقًا.

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مع ذلك، يمكن أن تكون إعادة التصميم الجديدة التي سيتم إدخالها على نظام التشغيل عبارة عن مجموعة من الميزات التي أطلقت عليها مايكروسوفت اسم (Sun Valley).



وتبرر بعض الشائعات الأخرى أن هناك إعادة تصميم مرئية بالكامل لنظام التشغيل، إما في الإصدار الحالي أو في بيئة تشغيل الإصدار الجديد.



يتضمن ذلك نماذج إعادة تصميم قائمة ابدأ العائمة، وتصميم جديد لمستكشف الملفات، وقوائم انتقال سريعة في شريط المهام.



تشير بعض التسريبات أيضًا إلى أن مايكروسوفت ستجلب الرسم البياني لاستخدام البطارية إلى تطبيق الإعدادات.

أشارت مايكروسوفت بالفعل إلى وجود تقنية جديدة لحاوية التطبيقات، وميزة الكتابة الصوتية المحسّنة.



بالإضافة إلى ذلك ستضمن لوحة مفاتيح تعمل باللمس حديثة جدًا محملة بخيار تغيير حجم المفتاح المخصص.



بعض الميزات الأخرى متوقع وصولها أيضا

مثل: الأصوات والأشكال المصممة بشكل مجدد والرسوم المتحركة.



وتشير معظم التسريبات أن إعادة التصميم كلها مستوحاة من تصميم إصدار نظام التشغيل Windows 10x الذي تم إنهاء خطط إطلاقه نهائيًا.



ومن المحتمل أيضًا أن يجلب إصدار نظام التشغيل ويندوز القادم بحثًا أعمق في محرك البحث بينج وتكامل تخزين أفضل مع خدمة Azure السحابية.



وستكون إدارة الطاقة والأمان أيضًا على رأس قائمة الأشياء التي تريد الشركة تحديثها في إصدار نظام التشغيل القادم.



جدير بالذكر أن الشركة قامت بعمل جيد فيما يتعلق بالأمان في الإصدار الحالي وترغب في رفع المستوى في الإصدار القادم.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



