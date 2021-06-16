الأربعاء 16-06-2021
الوكيل الاخباري

كورونا في الولايات المتحدة منذ كانون الأول 2019

الحكومة: مشروع قانون البلديات واللامركزية عالج جوانب خلافية

العودات: قانون البلديات واللامركزية المعروض على المجلس يحتاج إلى مشورة واسعة

وزير العمل : نعمل على مجموعة إجراءات لتخفيف تداعيات كورونا

السير: استخدام الهاتف أكثر المخالفات المسببة للحوادث

وزير التربية لـ الوكيل : نبحث عن مبنى بديل لـ' كرفانات مدرسة القلة '

الصحة: مستعدون لموجة ثالثة من كورونا في المملكة

نقابة ملاحة الأردن لـ الوكيل: قرارات مبشرة على الأبواب لمواجهة ارتفاع أجور الشحن

الجيش يحبط محاولة تسلل إلى الأراضي السورية اليوم

استكمال أعمال مشروع الباص سريع التردد الخميس

عاجل

السفير المصري في عمّان: الأردن و مصر لديهما فائض في الكهرباء ونحاول تصديرها إلى العراق

الأربعاء، 16-06-2021 11:22 ص

أبرز الميزات المتوقعة في نظام التشغيل ويندوز القادم

مكونات-نظام-التشغيل-ويندوز


الوكيل الإخباري - وفقًا لبعض التسريبات الحديثة، سيكون لواجهة المستخدم الخاصة بإصدار نظام التشغيل القادم التصميم نفسه الذي اعتدنا عليه سابقًا.

اضافة اعلان


مع ذلك، يمكن أن تكون إعادة التصميم الجديدة التي سيتم إدخالها على نظام التشغيل عبارة عن مجموعة من الميزات التي أطلقت عليها مايكروسوفت اسم (Sun Valley).


وتبرر بعض الشائعات الأخرى أن هناك إعادة تصميم مرئية بالكامل لنظام التشغيل، إما في الإصدار الحالي أو في بيئة تشغيل الإصدار الجديد.


يتضمن ذلك نماذج إعادة تصميم قائمة ابدأ العائمة، وتصميم جديد لمستكشف الملفات، وقوائم انتقال سريعة في شريط المهام.


تشير بعض التسريبات أيضًا إلى أن مايكروسوفت ستجلب الرسم البياني لاستخدام البطارية إلى تطبيق الإعدادات.

 

أشارت مايكروسوفت بالفعل إلى وجود تقنية جديدة لحاوية التطبيقات، وميزة الكتابة الصوتية المحسّنة.


بالإضافة إلى ذلك ستضمن لوحة مفاتيح تعمل باللمس حديثة جدًا محملة بخيار تغيير حجم المفتاح المخصص.


بعض الميزات الأخرى متوقع وصولها أيضا 

مثل: الأصوات والأشكال المصممة بشكل مجدد والرسوم المتحركة.


وتشير معظم التسريبات أن إعادة التصميم كلها مستوحاة من تصميم إصدار نظام التشغيل Windows 10x الذي تم إنهاء خطط إطلاقه نهائيًا.


ومن المحتمل أيضًا أن يجلب إصدار نظام التشغيل ويندوز القادم بحثًا أعمق في محرك البحث بينج وتكامل تخزين أفضل مع خدمة Azure السحابية.


وستكون إدارة الطاقة والأمان أيضًا على رأس قائمة الأشياء التي تريد الشركة تحديثها في إصدار نظام التشغيل القادم.


جدير بالذكر أن الشركة قامت بعمل جيد فيما يتعلق بالأمان في الإصدار الحالي وترغب في رفع المستوى في الإصدار القادم.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ba5d0d11-23d2-4886-84d4-695e333dc97b

بهذه الطريقة تشغلون واتساب على أكثر من رقم

جوجل-لوجو

إليك كيفية إعداد خدمة غوغل المجانية 'Workspace'

تغيير-أيقونات-التطبيق-في-الآيفون-مع-نظام-تشغيل-iOS-14-780x470

خطوات تغيير أيقونات الآيفون

data-destruction-featured

طريقة حذف البيانات من القرص نهائيًا بشكل آمن وفعال

نصائح-هامة-حول-متصفح-جوجل-كروم

تعرف على اضافات جوجل الاكثر استخداماً حول العالم

9999118115

جوجل يعلن عن اصدار ٧ ميزات جديدة لنظام اندرويد

أخبار متعلقة
3-26

إنفيديا توقف دعم تعاريف 'ويندوز 7 ' في هذا التاريخ

1909031img09-1280x720

مايكروسوفت .. توجه للسماح لمالكي إكس بوكس بتجربة الألعاب قبل تنزيلها

دليل-استخدام-مايكروسوفت-تيمز-Microsoft-Teams-للمبتدئين

ابرز الطرق لاستخدام ميزة Breakout Rooms في مايكروسوفت تيمز

top mobile apps 2020

ابرز الطرق التي تمكنك من الكتابة على الصور دون أي تطبيقات خارجية

RE4r2gN

مايكروسوفت تطرح ميزة جديدة تمكنك من إستخدام صوتك لكتابة رسائل البريد

19_2021-637469948157094545-709

زيادة في الضرائب كابوس عمالقة التكنولوجيا