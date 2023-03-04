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السبت، 04-03-2023 04:03 م

أبرز تطبيقات تدوين الملاحظات لمستخدمي آيباد

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الوكيل الإخباري - أصبحت تطبيقات تدوين الملاحظات من أهم التطبيقات بالنسبة لمعظم الأشخاص، فمن خلالها يمكن إضافة الملاحظات المتعلقة بالعمل أو الدراسة أو التخطيط لمشروع وغيرها. وتتوفر العديد من تطبيقات تدوين الملاحظات لهواتف أندرويد وآيفون وأجهزة آيباد أيضًا.

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إليك أبرز تطبيقات تدوين الملاحظات لمُستخدمي آيباد:

 1- تطبيق Notability:

 يُعدّ تطبيق Notability أحد أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات لمُستخدمي آيباد، وذلك بسبب واجهة الاستخدام البسيطة والميزات المتعددة التي يوفرها، فمن خلاله يمكنك إضافة ملاحظات في شكل مقاطع صوتية أو مقاطع فيديو، بالإضافة إلى تدوين الملاحظات المكتوبة، وإمكانية إنشاء دفتر يوميا .

 

2- تطبيق GoodNotes 5:
يتيح تطبيق GoodNotes 5 الكتابة بخط اليد أثناء تدوين الملاحظات، أو استخدام أحبار ملونة مختلفة مع أدوات متعددة، مثل: أداة Shape لرسم الأشكال والخطوط بدقة، و أداة Lasso لتحرير أو نقل عنصر معين داخل الملاحظة، وأداة Elements التي تسمح بإضافة الصور والرسوم البيانية إلى الملاحظات. بالإضافة إلى ذلك، يتوافق هذا التطبيق مع Apple Pencil.

3- تطبيق Nebo:
يمكن لتطبيق Nebo تحويل الملاحظات المكتوبة بخط اليد بطريقة غير منظمة أو غير واضحة إلى ملاحظات مكتوبة بشكل أوضح. وأثناء تدوين الملاحظات في تطبيق Nebo، يمكنك بسهولة الانتقال من خيار الكتابة بخط اليد إلى الكتابة الرقمية حتى في الجملة نفسها. وهو متوافق مع Apple Pencil مما يجعل التدوين بخط اليد سهلًا.


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