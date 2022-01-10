الإثنين 10-01-2022
الوكيل الاخباري

حريق في 4 مركبات داخل عمارة في عمان

ورشة عن التوعية المرورية في الرمثا

مخالفة مؤسستين حكوميتين في جرش لعدم التزامها بأوامر الدفاع

الضمان يطلق برنامج "استدامة المرن" ويحدد موعد تقديم الطلبات - تفاصيل

الملك يلتقي ممثلات عن القطاع النسائي ويؤكد دور المرأة في إنجاح عملية التحديث السياسي

العثور على جثة شاب جرفت مركبته مياه السيول في معان - صور

مدير الجمارك: تخفيض التعرفة سيدخل حيز التنفيذ خلال اسبوع

العسعس:93% من المواد سيصبح رسمها الجمركي إما 0% أو 5%

27.5 مليون دينار لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الخدمات البلدية

الملك يتفقد سير العمل في مشروع الموقع الجديد لقيادة الجيش - صور

الإثنين، 10-01-2022 01:26 م

أبرز 5 أحداث تقنية كبرى ننتظرها في 2022

تقنيات-المعلومات-والاتصالات-الحديثة-وأثرها-في-أحداث-الربيع-العربي


الوكيل الإخباري - أيام قليلة قد مضت من عام 2022 وها نحن نستعد لعام مليء بالأحداث التقنية الكبرى التي قد تعوضنا عما حدث في هذا المجال منذ انتشار فيروس كورونا. في السطور التالية نستعرض معكم أبرز 5 أحداث تقنية ننتظرها في عام 2022.

اطلاق Starlink في الشرق الأوسط
ينتظر الجميع إطلاق خدمات الإنترنت الفضائي من Starlink منذ الإعلان عنه قبل 3 أعوام وها نحن سكان الشرق الأوسط ستكون لنا الفرصة لتجربة الخدمة خلال عام 2022.

اضافة اعلان

 

رقاقات سامسونج و AMD

أيام قليلة تفصلنا عن إطلاق سامسونج للجيل الجديد من رقاقاتها والتي ستأتي لأول مرة بوحدات معالجة رسومية من AMD. وحدات المعالجة الرسومية في الرقائق المرتقبة مبنية على معمارية RDNA 2 وهي نفس المعمارية المستخدمة في تطوير البطاقات الرسومية في الجيل الأخير من منصات ألعاب الفيديو.

 

أجهزة Mac Pro برقاقات Apple M1
أبهرت أبل الجميع  في العام الماضي عندما أعلنت عن رقاقات M1 Pro و M1 Max والتي تقدم أداء فائق وأداء رسومي قوي مع استهلاك طاقة منخفض وانبعاثات حرارية لا تقارن نهائياً بالمعالجات المبنية على معمارية x64.

 

سيارة Tesla CyberTruck
بعد تأجيلات كثيرة بسبب فيروس كورونا ينتظر الجميع إطلاق تيسلا ليسارتها الكهربائية المرتقبة Tesla CyberTruck والتي تعد أول مركبة كهربائية فولاذية مصنعة بالكامل من الـ Stainless Steel ومقاومة لكل أنواع الصدمات والأعيرة النارية.

 

لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
instagram1

خلل في إنستغرام مع بداية العام.. وهذه بعض الحلول

image (3)

خدمات واتساب لن تظل مجانية!

How-to-raise-hand-in-Google-meet-lede

خطوات تغيير اسمك على Google Meet

واتساب

واتساب يستهل عام 2022 بتحديث الصورة

5543-800x549

كيف تعرف أن عمر الهاتف الذكي يقترب من نهايته؟

media-handler

مايكروسوفت فشلت في جلب أندرويد 11 إلى Surface Duo