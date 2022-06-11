أبرز 5 تطبيقات مجانية لتعلم اللغات على هاتفك

الوكيل الإخباري - يرغب الكثيرون منا في تطوير مهاراتهم بشكل عام، وتعلّم ما هو جديد، بما ينعكس على حياتهم، ويبحث الكثيرون عن تعلم لغات جديدة، وتطوير قدرتهم فيها، بما يساعدهم على إيجاد فرص عمل، ومع التطور التكنولوجي لم تعد المعاهد والمراكز هي المكان الوحيد القادر على تعليمك لغة جديدة، فقد انتشر الكثير من التطبيقات والبرامج التي تساعدك كثيراً في تطوير مهاراتك بلغة معينة، أو تعلمها بشكل كامل، ويوجد الكثير من التطبيقات القادرة على مساعدتك في تعلم الكثير من اللغات، منها: الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية.

اضافة اعلان

وقد اخترنا لكم ما نعتقد أنه أفضل التطبيقات المجانية، التي قد تساعدكم على اكتساب مهارات جديدة في تعلم اللغات الأخرى، كما أن هذه التطبيقات آمنة وموثوقة، ولا يمكن أن تسبب الضرر لهواتفكم، ومن أبرزها:

"Duolingo"

يعد هذا التطبيق واحداً من أفضل التطبيقات التي تساعدك على تعلم عدد كبير من اللغات، وهو تطبيق مجاني متوفر في متاجر التطبيقات، ويمتاز بسهولة استخدامه، وأناقة تصميمه، ووجود عدد كبير من الأقسام، التي بإمكانك تصفحها، واختيار ما يناسبك منها.



"Babbel"

يمكنك الاعتماد على تطبيق "Babbel" لتعلم اللغات الأجنبية، فهو يضم مجموعة كبيرة من الدروس، ولا تزيد مدة الدرس الواحد على 15 دقيقة، بحيث لا تشعر بالممل، وتجني أكبر فائدة ممكنة من خلال معرفة عدد كبير من الكلمات، وكيفية نطقها وتوظيفها.



"Memrise"

هو أحد أبرز التطبيقات، التي تعتمد على حفظ الكلمات، ويعمل التطبيق على توفير عدد كبير من الكلمات، بحيث تبقى في ذهنك لأطول فترة ممكنة، كذلك يمنحك هذا التطبيق فرصة التعلم من خلال اللعب، فهو عبارة عن لعبة ستكون أنت بطلها الجاسوس، وتدخل مدينة سكانها يتحدثون اللغة التي ترغب في أن تتعلمها، وينطقون العديد من الكلمات.



"Tandem"

يعتمد هذا التطبيق على التعليم من خلال المحادثات، وبإمكانك التواصل من خلاله مع أشخاص يتقنون عدداً كبيراً من اللغات قد تصل لما يقارب الـ150 لغة، وتستطيع التعلم من الآخرين وتعليمهم لغتك، مثلاً بإمكانك تعلم اللغة الإنجليزية من أحدهم، وأن تقوم أنت بتعليمه العربية.



"Busuu"

إضافة لوجود عدد كبير من الدروس داخل هذا التطبيق، فإنه يتيح لك التواصل مع مجموعة كبيرة من الناس، لمعرفة لغتهم، وكيف ينطقونها بشكل صحيح.

زهرة الخليج