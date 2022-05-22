أبل تتطلع إلى زيادة إنتاج مصانعها خارج الصين

الوكيل الإخباري - تعتزم آبل تقليل اعتمادها على الموردين العاملين في الصين مع النظر بشكل جدي في الهند وفيتنام كبدائل محتملة. وجاءت سياسات بكين الصارمة بشأن فيروس كورونا على رأس قائمة الأسباب للبحث في مكان آخر.

اضافة اعلان



وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الشركة، التي تعرضت لمشاكل بسبب سياسة شي جين بينغ لمحاربة فيروس كورونا، أبلغت بعض مصنعي العقود لديها أنها تريد توسيع الإنتاج خارج الصين.



ويتعين على سلسلة التوريد الخاصة بالشركة في الصين التعامل مع عمليات الإغلاق المنتظمة بشأن فيروس كورونا. وتفرض هذه السياسات قواعد صارمة يمكن أن تؤثر في القوى العاملة في شركائها المتعاقدين.



وتأمل آبل في أن يتمكن الشركاء في أجزاء أخرى من العالم من التغلب على الركود في ظل استمرار المشكلات الناجمة عن عمليات الإغلاق في الصين.



ويتم تصنيع أكثر من 90% من منتجات آبل مثل أجهزة آيفون وآيباد وماك بوك المحمولة في الصين بواسطة متعاقدين خارجيين.



وتجري الشركة محادثات مع بعض المصنعين للبحث عن بدائل مع تعرضها لعقبات تصنيعية بسبب سياسة الصين ضد فيروس كورونا.



وأجبرت عمليات الإغلاق في شنغهاي وكونشان الشركة الأمريكية على وقف الإنتاج لدى ثلاثة موردين. وقد يكون لتلك الخطوة تأثير أكبر بكثير، خاصةً إغلاق بيغاترون، التي تصنع 30% من جميع أجهزة آيفون.



وقالت بيغاترون في شهر أبريل إنها أوقفت العمليات في موقعي الإنتاج في شنغهاي وكونشان امتثالاً للوائح الحكومية.



وبالمثل، فإن كوانتا صانعة ماك بوك وكومبال مجمعة آيباد هما الموردان الآخران اللذان علقا العمل للامتثال لإرشادات محاربة فيروس كورونا.



ويوجد في شنغهاي 31 شركة تدير مرافق إنتاج تزود آبل بالمنتجات علاوة على ذلك أحدث إغلاق شنغهاي انخفاضًا كبيرًا في عائدات آبل للربع من أبريل إلى يونيو، حيث أشارت الشركة إلى خسارة تصل إلى 8 مليارات دولار في المبيعات.

البواية العربية للأخبار التقنية