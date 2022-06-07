أبل تدخل سوق حلول الدفع بخدمة اشتر الآن وادفع لاحقا

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة آبل في مؤتمر المطورين العالميين عن تحديث لنظام تشغيل هاتف آيفون، وكشفت عن خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا، وقدمت جهاز MacBook Air مزودًا بأحدث شريحة M2.



وعرضت الشركة لوحة القيادة في السيارة الجديدة التي تأتي ضمن مجموعة من موديلات السيارات الجديدة بما في ذلك موديلات فورد وجاكوار. كما طرحت صانعة آيفون مجموعة كبيرة من الميزات للتعاون وسلامة البيانات.



وأعلنت الشركة عن نظام التشغيل iOS 16، ويوفر التحديث واجهة شاشة قفل مجددة بالكامل وقابلة للتخصيص. يتيح لك ذلك إضافة خلفيات مخصصة، وتغيير خط ولون التاريخ والوقت، بالإضافة إلى إضافة أدوات جديدة للطقس، وحلقات النشاط، وأحداث التقويم، والمزيد. كما تعمل الشركة أيضًا على إرسال التحديثات إلى الإشعارات وميزة التركيز Focus.



ويوفر iOS 16 الأنشطة المباشرة Live Activities التي تتيح لك تثبيت الإشعارات وإدارتها، مثل نتائج المباريات الرياضية المباشرة، عبر شاشة القفل. كما تقدم الشركة أيضًا إشعارات مخفية تظهر في الجزء السفلي من شاشة القفل.



وتتمتع مع نظام التشغيل iOS 16 بإمكانية تعديل أي رسائل ترسلها في تطبيق الرسائل، بالإضافة إلى التراجع عن أي رسائل أرسلتها عن طريق الخطأ.



كما تقدم آبل أيضًا القدرة على تمييز رسالة بأنها غير مقروءة حتى تتمكن من العثور عليها بسهولة لاحقًا.

اضافة اعلان

البوابة العربية للأخبار التقنية