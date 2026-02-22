الأحد 2026-02-22 02:58 م

أبل تستعد لإطلاق ثلاثة أجهزة ذكية قابلة للارتداء تعتمد على الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري-   في خطوة تُظهر اتجاهًا واضحًا نحو الأجهزة القابلة للارتداء الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كشفت مصادر تقنيّة أن شركة "أبل" تسارع جهودها لتطوير ثلاثة أجهزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، من بينها نظارات ذكية، وقطعة قابلة للارتداء تشبه القلادة، وإصدار جديد من AirPods مزود بكاميرات.اضافة اعلان


وتُعد هذه التحركات جزءًا من الاستراتيجية الأوسع للشركة في توسيع نظامها البيئي الذكي خارج الهواتف الذكية والأجهزة التقليدية.
 
وأبرز أجهزة "أبل" في هذه الفئة هي النظارات الذكية الجديدة، والتي يُشاع أنها ستدخل مرحلة الإنتاج في كانون الأول 2026 على أبعد تقدير، وتُطرح رسميًّا في 2027. وهذه النظارات، التي تعمل بدون شاشة مدمجة، ستعتمد بدلاً من ذلك على كاميرات عالية الدقة وميكروفون ومكبرات صوت لتوفر للمستخدمين تجارب ذكاء اصطناعي تفاعلية عبر مساعد سيري.

ومن المتوقع أن تتيح هذه النظارات للمستخدمين إجراء المكالمات، التقاط الصور، التعرف على البيئة المحيطة، وتوفير مساعدة فورية مثل التعرف على المعالم أو تحديد العناصر. وكل ذلك بتكامل وثيق مع آيفون. كما تسعى "أبل" إلى تمييز تصميمها وجودة بنائها عن باقي المنافسين مثل نظارات meta ai.

بالإضافة إلى النظارات الذكية، تخطط "أبل" لتطوير قطعة قابلة للارتداء بحجم جهاز AirTag يمكن تثبيتها على الملابس أو ارتداؤها كعقد، وتُعرف داخليًّا باسم AI Pendant  أوAI Pin .

ويُقال إن الجهاز يحتوي على كاميرا وميكروفون دائم التشغيل لتوفير بيانات حول المحيط للمساعد سيري، ليكون مثل عيون وأذني الجهاز الذي يأتي بدون شاشة أو جهاز عرض مدمج.

يذكر أن التصميم الأنيق والصغير لهذا الجهاز يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي كإكسسوار ذكاء اصطناعي محمول، كما أنه يعتمد على معالجة أساسية منفصلة مع معظم العمليات التي تتم عبر الهاتف المتصل به.
 
 


