أبل تضيف صفاً ثالثاً للتطبيقات وتحسن واجهة التشغيل في تحديث كاربلاي الجديد

الوكيل الإخباري- تواصل أبل تعزيز نظام CarPlay بمزايا ذكية تهدف إلى جعل تجربة القيادة أكثر سلاسة وأمانًا، مع تركيز التحديثات الأخيرة لعام 2026 على الاستفادة من الشاشات الكبيرة وتبسيط الواجهات لتقليل تشتت السائق.

ومن أبرز التحديثات الجديدة إضافة “الصف الثالث” لمالكي السيارات المزودة بشاشات عريضة، ما يتيح عرض صف إضافي من أيقونات التطبيقات لتسهيل الوصول السريع إلى تطبيقات الخرائط والموسيقى دون الحاجة إلى التمرير المستمر.



كما حصلت واجهة “Now Playing” الخاصة بتشغيل المحتوى الصوتي على تصميم أكثر وضوحًا، مع عناصر تحكم أكبر حجمًا وواجهة مبسطة تساعد السائق على قراءة المعلومات بسرعة أثناء القيادة.



وشملت التحديثات أيضًا دعم ميزات المصادقة الثنائية وتحسينات في قدرات Siri لفهم اللغة الطبيعية، ما يسمح بتنفيذ أوامر أكثر تعقيدًا مثل إرسال الموقع وإبلاغ شخص بالتأخر عبر أمر صوتي واحد.