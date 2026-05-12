أبل تضيف صفاً ثالثاً للتطبيقات وتحسن واجهة التشغيل في تحديث كاربلاي الجديد

ومن أبرز التحديثات الجديدة إضافة “الصف الثالث” لمالكي السيارات المزودة بشاشات عريضة، ما يتيح عرض صف إضافي من أيقونات التطبيقات لتسهيل الوصول السريع إلى تطبيقات الخرائط والموسيقى دون الحاجة إلى التمرير المستمر.
كما حصلت واجهة “Now Playing” الخاصة بتشغيل المحتوى الصوتي على تصميم أكثر وضوحًا، مع عناصر تحكم أكبر حجمًا وواجهة مبسطة تساعد السائق على قراءة المعلومات بسرعة أثناء القيادة.
وشملت التحديثات أيضًا دعم ميزات المصادقة الثنائية وتحسينات في قدرات Siri لفهم اللغة الطبيعية، ما يسمح بتنفيذ أوامر أكثر تعقيدًا مثل إرسال الموقع وإبلاغ شخص بالتأخر عبر أمر صوتي واحد.
وفي السياق نفسه، بدأ ظهور نظام “كاربلاي ألترا” الجيل الجديد في بعض الطرازات المختارة، مثل سيارات أستون مارتن وهيونداي، إذ يمتد النظام ليشمل لوحة العدادات بالكامل، مع إمكانية التحكم بالمكيف والراديو وإعدادات السيارة مباشرة من واجهة أبل.
