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الأربعاء، 29-03-2023 11:56 ص

أبل تطلق تحديث 'iOS 16.4'.. تعرف على أهم مزاياه

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الوكيل الإخباري - أطلقت شركة أبل تحديثها الجديد لنظام تشغيلها لهواتف آيفون "iOS 16.4"، وكذلك لنظام iPadOS 16.4 الخاص بالأجهزة اللوحية آيباد، لتقديم عدد من المزايا الجديدة وسد ثغرات أمنية.

وأطلقت أبل نسخة تجريبية من تحديثاتها الجديدة لعموم المستخدمين والمطورين منذ شباط، فيما بدأ التحديث الجديد الوصول لهواتف أبل بداية من آيفون 8.

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وجوه تعبيرية جديدة
تتضمن الوجوه التعبيرية الجديدة رمزين ليد تشير بالتوقف، ووجه أصفر مندهش مع اهتزاز واضح، إلى جانب علامة لنبات الزنجبيل.


كما تشمل رمز الحمار، ورمز لجناحين باللون الأبيض، وعلامة الواي فاي الزرقاء، وأوزة بيضاء، وطائر أسود ورأس ظبي، وقنديل البحر الأزرق، وآلة فلوت، ونبات البازلاء الخضراء، وأداة عزف إفريقية و3 قلوب بألوان الرمادي والوردي والأزرق الفاتح.

 

تجربة تصفح أفضل
وتقدم أبل مزايا جديدة للحصول على تجربة مختلفة لتصفح الويب، مع إمكانية تثبيت مواقع الويب في صورة اختصارات على متن الشاشة الرئيسية لهواتف آيفون.

إلى جانب إمكانية وصول إشعارات من تلك التطبيقات، كما يمكن للمستخدم التحكم في الإشعارات بشكل مجمل أو على أساس كل تطبيق منفرد من داخل إعدادات الهاتف.

وستظهر تطبيقات الويب الجديدة على هواتف آيفون الإشعارات الخاصة بها، كما هو معتاد مع إشعارات التطبيقات التقليدية، سواء داخل مركز الإشعارات وواجهة قفل الشاشة وكذلك على متن ساعة أبل ووتش.


ويطلب التحديث الجديد من مطوري مواقع وتطبيقات الويب تطبيقه على خدماتهم، ليستمتع مستخدموها بميزة استقبال الإشعارات.

والميزة الجديدة ليست حكراً على متصفح أبل للويب Safari، إذ تتيحها الشركة الأميركية أيضاً لتطبيقات الطرف الثالث لتصفح الويب، مثل جوجل كروم وفايرفوكس.

إلى ذلك، يجعل التحديث الجديد المستخدمين قادرين على الحصول على تحديثات برمجية تجريبية قبل وصولها إلى عموم المستخدمين، سواء على مستوى إصدارات نظام تشغيل آيفون التجريبية للمستخدمين أو للمطورين.

والميزة الجديدة ستكون متاحة داخل إعدادات هواتف آيفون.

 

لبنان 24

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