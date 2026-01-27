الثلاثاء 2026-01-27 04:02 م

أبل تطلق AirTag الجيل الثاني مع تحسينات في النطاق والصوت

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 27-01-2026 02:09 م

الوكيل الإخباري-   كشفت شركة "أبل"، عن الجيل الثاني من جهاز تتبّع الأغراض AirTag، مع تحسينات بارزة تشمل توسيع نطاق التتبع ورفع مستوى الصوت.

وأوضحت "أبل"عبر موقعها الرسمي أن ميزة "العثور الدقيق" (Precision Finding) في الإصدار الجديد باتت تغطي مسافة أطول بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالجيل الأول.

وتعمل هذه الميزة مع ساعات Apple Watch Series 9 وما بعدها، إضافة إلى Apple Watch Ultra 2 والإصدارات الأحدث، بالطريقة نفسها المعتمدة على هواتف آيفون، من خلال إرشادات بصرية وصوتية واهتزازية تساعد المستخدم على تحديد موقع الجهاز بدقة.

كما جرى تزويد AirTag الجديد بشريحة بلوتوث محسّنة تتيح زيادة مدى الاتصال، إلى جانب تصميم داخلي محدث يوفر صوتًا أعلى بنسبة 50% مقارنة بالإصدار السابق، بحسب الشركة.

وبدأ استقبال الطلبات على AirTag الجديد عبر موقع "أبل" الإلكتروني وتطبيق Apple Store اعتبارًا من يوم امس الاثنين 26 كانون الثاني، على أن يتوافر في متاجر الشركة خلال وقت لاحق من هذا الأسبوع. 

 
 


gnews

