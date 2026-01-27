أبل تطلق AirTag الجيل الثاني مع تحسينات في النطاق والصوت

وتعمل هذه الميزة مع ساعات Apple Watch Series 9 وما بعدها، إضافة إلى Apple Watch Ultra 2 والإصدارات الأحدث، بالطريقة نفسها المعتمدة على هواتف آيفون، من خلال إرشادات بصرية وصوتية واهتزازية تساعد المستخدم على تحديد موقع الجهاز بدقة.
كما جرى تزويد AirTag الجديد بشريحة بلوتوث محسّنة تتيح زيادة مدى الاتصال، إلى جانب تصميم داخلي محدث يوفر صوتًا أعلى بنسبة 50% مقارنة بالإصدار السابق، بحسب الشركة.
وبدأ استقبال الطلبات على AirTag الجديد عبر موقع "أبل" الإلكتروني وتطبيق Apple Store اعتبارًا من يوم امس الاثنين 26 كانون الثاني، على أن يتوافر في متاجر الشركة خلال وقت لاحق من هذا الأسبوع.
-
أخبار متعلقة
-
لحماية البريد الإلكتروني.. أبل تقدم لمستخدمي أجهزتها ميزة جديدة
-
تحذير لمستخدمي "كروم" و"سفاري": حروف مزيفة في الرابط تسرق بياناتكم
-
تعرف على دبوس آبل بذكاء اصطناعي
-
طريقة أكثر أمانا لمشاركة الإنترنت عبر آيفون وأندرويد
-
تفاصيل جديدة حول موعد إطلاق هاتف iPhone 18 وسعره
-
قبل شراء آيفون مستعمل.. نصائح حاسمة لتجنب الخسارة والاحتيال
-
حتى 32 مستخدماً.. واتساب ويب يدعم المكالمات الجماعية قريباً
-
"سناب" تتوصل إلى تسوية في دعوى إدمان مواقع التواصل