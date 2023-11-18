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السبت، 18-11-2023 01:50 م

أبل تعتزم تبني نظام لتحسين تبادل الرسائل بين آيفون وأندرويد

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الوكيل الإخباري - تعتزم شركة أبل عملاق التكنولوجيا تبني معيار رسائل، سيجعل الرسائل النصية بين هواتف آيفون والهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، تجربة أفضل.

وأكدت أبل إنها ستتبنى خدمات التواصل الغني "في وقت لاحق من العام المقبل.

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وتعتبر خدمات التواصل الغني معياراً صناعياً للمراسلة ويسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال صور ومقاطع فيديو عالية الجودة والدردشة، عبر شبكة "واي فاي"، بالإضافة إلى بيانات الهاتف المحمول ويمكن المستخدمين من معرفة وقت قراءة الرسائل، وهي مجموعة من الخصائص غير موجودة حاليا، أو لا تعمل بنفس المعيار عند تبادل الرسائل بين هواتف آيفون والهواتف التي تعمل بنظام أندرويد.

 


وحتى الآن، كانت شركة أبل تركز على نظام الرسائل الخاص بها "آي ماسيج" الذي يسمح بالتواصل السلس بين الأجهزة آيفون.

 

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