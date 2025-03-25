أبل تعزز تجربة الصوت في 'إيربودز ماكس' بتقنية جديدة بدون فقدان بيانات

ومن المقرر أن يكون هذا التحديث متاحًا عبر تحديث برمجي ثابت مجاني لنظام "iOS 18.4"، "iPadOS 18.4"، و"macOS Sequoia" لسماعات "إيربودز ماكس" التي تحتوي على منفذ "USB-C".
يأتي هذا التحديث كترقية ترحيبية للمستخدمين الذين يفضلون سماعات الرأس العازلة للضوضاء، خاصة أن "أبل" لم تقدم سماعات "إيربودز" جديدة بشكل منتظم منذ إطلاق "إيربودز ماكس" في ديسمبر 2020.
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