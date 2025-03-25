أبل تعزز تجربة الصوت في 'إيربودز ماكس' بتقنية جديدة بدون فقدان بيانات

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة أبل يوم الاثنين عن إضافة تقنية جديدة لسماعات "إيربودز ماكس" في التحديث القادم لنظام iOS 18.4، الذي من المتوقع أن يصدر في أبريل. هذه التقنية ستوفر ضغط صوت بدون فقدان البيانات وزمن انتقال منخفض للغاية، مما يجعلها مثالية للموسيقيين والمبدعين الذين يستخدمون سماعات "إيربودز ماكس" أثناء عملهم على تطبيقات مثل "Logic Pro" وتطبيقات إنشاء الموسيقى الأخرى.

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ومن المقرر أن يكون هذا التحديث متاحًا عبر تحديث برمجي ثابت مجاني لنظام "iOS 18.4"، "iPadOS 18.4"، و"macOS Sequoia" لسماعات "إيربودز ماكس" التي تحتوي على منفذ "USB-C".



يأتي هذا التحديث كترقية ترحيبية للمستخدمين الذين يفضلون سماعات الرأس العازلة للضوضاء، خاصة أن "أبل" لم تقدم سماعات "إيربودز" جديدة بشكل منتظم منذ إطلاق "إيربودز ماكس" في ديسمبر 2020.