أبل تهدد المطورين بحذف التطبيقات غير المحدثة من آب ستور

الوكيل الاخباري-اشتكى العديد من مطوري التطبيقات في الآونة الأخيرة من تهديد شركة أبل الأمريكية بإزالة تطبيقاتهم من متجرها الخاص للتطبيقات ”آب ستور“؛ لأنه لم يتم تحديثها في ”فترة زمنية طويلة“، وهو ما تفاعلت معه أبل فعليا لتؤكد أن التطبيقات لا يقوم أحد بتحميلها.



وقالت أبل في إشعار رسمي إنه ”كجزء من عملية تحسينات أبل ستور، فإن مطوري التطبيقات الذين لم يتم تحديثهم خلال السنوات الثلاث الماضية ويفشلون في تلبية الحد الأدنى للتنزيل سيتلقون رسالة بريد إلكتروني لإعلامهم بأنه قد تم تحديد تطبيقهم لإمكانية إزالته من متجر التطبيقات.



وتقصد الشركة بالتطبيقات التي لم تحقق الحد الأدنى للتنزيل، تلك التي لم يتم تنزيلها على الإطلاق أو تم تنزيلها مرات قليلة للغاية خلال فترة 12 شهرًا متتالية.

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