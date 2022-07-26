أبل توضح لماذا عليك أن لا تشتري حافظة لهاتف آيفون

الوكيل الإخباري - يلجأ الكثيرون لشراء حافظات لوضع هواتفهم المحمولة بهدف حمايتها في حال سقوطها أو لتغيير مظهر الهاتف وجعله مميزاً عن الهواتف الأخرى.



إلا أن شركة أبل يبدو أنها ضاقت ذرعاً بهذا التصرف، فبعد أن يمضي مهندسو وفنيو الشركة وقتاً طويلاً في تصميم شكل وألوان إصداراتها الجديدة والجذابة من هواتف آيفون، يأتي المستخدمون ويضعونها في حافظات تقضي على هويتها وجماليتها.



هل سبق ورأيت مسؤولاً تنفيذياً في شركة أبل يضع هاتفه في حافظة؟ بالتأكيد لا. وإذا لم يكن هذا المثال كافياً لإقناعك، فقط أصدرت أبل الآن إعلاناً جديداً يوضح مدى قوة هواتف آي فون، وعدم حاجتها لحافظة لحمايتها. ويهدف الإعلان بالتأكيد إلى مساعدتك على التخلص من سلوكك غير الجمالي والمناهض لجمال هواتف آيفون.



يبدأ الإعلان القصير بهاتف آي فون 13 موضوع على حافة منضدة، ويبدأ بالرنين وهو على وضعية الرجّاج، ليبدأ بالتحرك شيئاً فشيئاً، وفي نهاية المطاف يسقط من على حافة المنضدة، وفي هذه اللحظة تعلّق الشركة في الإعلان "استرخ، فهذا هاتف آيفون"، أي لا داعي للخوف أو القلق على هاتفك فلن يتعرض لأي ضرر، والدليل أنه استمر بالرنين بعد سقوطه على الأرض.



وتقول أبل إن هاتف آيفون 13 مزود بدرع من السيراميك أقوي من زجاج أي هاتف محمول، وهذا يعني أن الهاتف محمي من تلقاء نفسه، ولا داعي للمبالغة بحمايته وإخفاء جماليته باستخدام حافظة ستكلفك المزيد من النقود، بحسب موقع زد نت.

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