أجهزة أندرويد القديمة تفقد مميزات حساب جوجل

الوكيل الإخباري - لطالما تم التخلي عن هذه الإصدارات القديمة من أندرويد من حيث تصحيحات الأمان والتحديثات لخدمات جوجل بلاي. التي تتعامل مع الكثير من مهام الخلفية لهذه التحديثات.

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وينتهي دعم خدمات جوجل بلاي لنظام التشغيل أندرويد 4.1 المسمى جيلي بين Jelly Bean الشهر المقبل.



وتؤثر الأخبار بشكل مباشر في جزء صغير من المستخدمين فقط، ولكن تمثل تذكير بمدى أهمية قيام جوجل وعمالقة التكنولوجيا الآخرين بتعيين مدة زمنية لإيقاف البرامج والأجهزة القديمة مع إطلاق الإصدارات والأجهزة الأحدث.



ولا تمتلك الأجهزة القديمة القدرة على تشغيل أحدث البرامج، وهذا يعني وجود ثغرات أمنية ومتاعب كبيرة للمطورين وتجارب مستخدم تزداد سوءًا مع مرور الوقت.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية