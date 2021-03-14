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الأحد، 14-03-2021 02:41 م

أخطاء خطيرة وشائعة عند شحن الهاتف تستهلك البطارية

أخطاء-عند-شحن-الهاتف


الوكيل الاخباري - تحدثت خبيرة في المجال الرقمي والهواتف الذكية، عن الأسباب التي تؤدي لتآكل بطارية الهواتف واستهلاكها قبل أوانها.

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وفندت إلفينا ناسوبلينا، الأمور الخاطئة التي تؤدي لإستهلاك البطارية قبل أوانها، والتي بحسب رأيها في مقدمتها الخطأ الشائع بترك الهاتف على الشحن ليلا والذهاب الى النوم.


ونصحت الخبيرة التقنية بتفعيل خاصية الوضع الاقتصادي، في حال ترك الهاتف ليلا على الشحن.


وأكد ناسبولينا أنه "من الأفضل عدم شحن الهاتف في غرف ذات درجات حرارة عالية جدا أو منخفضة جدا"، بحسب ما نقل موقع rg.


كما حذرت من استخدام أجهزة شحن تقليدية ودعت للستخدام الأصلية منها فقط، بالإضافة لعدم انتظار الهاتف لانتهاء شحنه لإعادة شحنه من جديد، وانما شحنه عندما يكون مستوى البطارية بين 10 الى 15 في المئة.


مضيفة "يجب أن نتذكر أن الوضع يعتبر مثاليا لبطارية الهاتف الذكي، عندما لا تقل شحنتها عن 20 بالمائة ولا تزيد عن 80 بالمائة ".


وفي حالة التفريغ السريع لبطارية الهاتف، نحتاج إلى التحقق من إحصائيات استهلاك الطاقة في الإعدادات.


وخلصت الخبيرة إلى أنه إذا أصبحت المشكلة أكثر تكرارا، فيجب أخذ الهاتف الذكي لإصلاحه.

 

سبوتنيك

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