أخطاء "غوغل مابس" تسبب فوضى مرورية في ألمانيا

الوكيل الإخباري- شهدت ألمانيا فوضى مرورية واسعة خلال عطلة مايو، بعد أن أظهرت خدمة "غوغل مابس" إغلاقًا وهميًا لعشرات الطرق السريعة، ما دفع آلاف السائقين إلى سلوك طرق بديلة وتسبب بازدحامات خانقة.

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وأفادت الشرطة في عدة ولايات، منها هامبورغ وفرانكفورت، بعدم وجود أي إغلاقات رسمية، بينما أعلنت "غوغل" أن البيانات قيد المراجعة، موضحة أن الخرائط تعتمد على مصادر خارجية ومساهمات المستخدمين.



الخطأ لم يكن الأول من نوعه، إذ سبق للتطبيق أن عرض إغلاقًا غير دقيق لأنفاق في ولاية تورينجيا، ما دفع السلطات للاعتراض وتصحيح البيانات لاحقًا.



تُعد الطرق السريعة الألمانية من القليلة عالميًا التي لا تفرض حدًا للسرعة، ما يزيد أهمية دقة معلومات الملاحة فيها.