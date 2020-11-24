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الثلاثاء، 24-11-2020 09:37 ص

أخطر التهديدات الالكترونية المحتملة لعام 2021

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الوكيل الاخباري- كشف مركز أبحاث "كاسبرسكي" الروسي عن أبرز التهديدات الالكترونية المحتملة في العام المقبل. 

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واعتبر الخبراء الأمنيون في مركز الأبحاث، أن أهم وأخطر التهديدات ستكون الهجمات الالكترونية المتعلقة بالمشتريات عبر الإنترنت.

وأشار المركز في تقريره، الى أن أبرز التهديدات هو التجسس الالكتروني السياسي، الحملات الالكترونية المختلفة التي تحمل في طياتها فيروسات قاتلة للأجهزة والبرامج، بالإضافة إلى هجمات متخصصة بالهواتف النقالة والتي تحمل خدمات الجيل الخامس.

ويعتقد الخبراء أن الهجوم السيبراني سيستمر باستخدام التقنيات ذاتها ومن خلال مخططات متشابهة معقدة.

 

وبالتالي شجعوا المنظمات والمؤسسات على إجراء مسح شامل لأي برامج ضارة واتخاذ إجراءات حمائية على كل جهاز كمبيوتر.

بالإضافة إلى ذلك، سيزداد عدد الهجمات المستهدفة على أجهزة الشبكة نتيجة للاتجاه العالمي للعمل عن بعد وفي المنازل، حيث سيركز المهاجمون على استغلال الثغرات الأمنية في أجهزة الشبكة مثل بوابات "VPN" وسيجمعون بيانات اعتماد المستخدم باستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية.

 

 

المصدر: الاقتصاد 


 




 

 


 

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