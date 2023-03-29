الأربعاء 29-03-2023
الوكيل الاخباري

ما حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان، وما أثر ذلك على اجر الصيام؟ الافتاء تُجيب

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

تقرير: الذكاء الاصطناعي سيفقد العالم 300 مليون وظيفة

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

المطاعم: الحركة ضعيفة

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

الصفدي: تعيينات الخارجية شفافة

ارتفاع أسعار الذهب محليا 20 قرشا للغرام الأربعاء

انخفاض الذهب عالمياً بفعل تراجع الطلب

الأربعاء، 29-03-2023 12:08 م

أخيرا.. سيمكنك تعديل الرسائل على واتساب بعد إرسالها

1616175860-183-10


الوكيل الإخباري - أفاد موقع WABetaInfo، يوم الاثنين، بأن خدمة التراسل الفوري "واتساب" مستمرة في تطوير ميزتها الجديدة التي تتيح للمستخدمين تعديل الرسائل المرسلة.

وكان الموقع، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في "واتساب"، قد نقل أول مرة خلال شهر فبراير الماضي أن الخدمة تعمل على اختبار واحدة من أكثر الميزات طلبًا، وهي تعديل الرسائل، وذلك في الإصدار ذي الرقم 22.23.0.73 من تطبيق الخدمة على نظام "آي أو إس" من آبل.

اضافة اعلان

 

وقال WABetaInfo حينئذ إن الميزة ستسمح للمستخدمين بتعديل الرسائل في غضون 15 دقيقة من إرسالها. وبذلك، ستكون هذه الميزة مفيدة لتعديل أي خطأ في الرسائل، أو إضافة معلومات جديدة إليها قبل أن يراها الطرف الآخر.

وفي حين أن "واتساب" تسمح الآن للمستخدمين بحذف أي رسالة مُرسلة قبل أن يراها الطرف الآخر، يبدو أن هذه الميزة تستهدف المستخدمين الذين لا يريدون حذف الرسائل، بل تغيير محتواها قبل أن تُرى.

 

ونبّه WABetaInfo إلى أن الميزة الجديدة ستدعم فقط الإصدار الأحدث من تطبيق "واتساب"، وستسمح بتعديل الرسائل فقط، وليس شرح الوسائط المتعددة.

والآن، اكتشف الموقع في الإصدار ذي الرقم 23.6.0.74 أن الميزة لا تزال قيد التطوير وهي الآن تتضمن تحذيرًا مخصصًا جديدًا. ونشر لقطة شاشة تكشف أن الرسائل ستُعدّل للجميع في المحادثة شريطة أن يكونوا يستخدمون الإصدار الأحدث من "واتساب".


وقال الموقع: "إن كنت تتساءل عما يحدث للرسائل المعدلة المرسلة إلى الأشخاص الذين يستخدمون إصدارًا قديمًا من واتساب، فلن تكون هذه مشكلة لأنه يُحتمل ألا تطلق واتساب القدرة على تعديل الرسائل إلا بعد انتهاء صلاحية الإصدارات جميعها غير المتوافقة مع هذه الميزة، لذلك سيتعين على المستخدمين الترقية إلى أحدث إصدار من التطبيق يمكنه تلقي الرسائل المعدلة".

يُشار إلى أن "واتساب" تعمل على اختبار ميزات عديدة، مثل ميزة الرسائل المرئية القصيرة، وميزة الاستماع إلى الرسائل الصوتية مرة واحدة، وميزة الدردشات الصوتية.

ويمكن للراغبين في تجربة الميزات الجديدة الاشتراك في برنامج "واتساب التجريبي" في أندرويد، كما يمكن تنزيل أحدث نسخة تجريبية من التطبيق وتثبيتها يدويًا من هنا. وكذلك يمكن الاشتراك في برنامج "آي أو إس" التجريبي من هنا.

 

 العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
17242547231662660484

أبل تطلق تحديث 'iOS 16.4'.. تعرف على أهم مزاياه

istock-1287582736

تويتر تحارب روبوتات الذكاء الاصطناعي

2023328132223120EB

ستوديوهات ديزني تتخلص من قسم 'ميتافيرس'

2_918712_large

بطارية الآيفون تنفد بسرعة.. الحل في خطوات بسيطة

20491Image1

اختراق غير مسبوق.. تسريب كود المصدر لـ 'تويتر' وبيانات المستخدمين في خطر!

Doc-P-686222-638113675677292207

بايدو الصينية تلغي إطلاق منافس لـ 'شات جي بي تي'

أخبار متعلقة
main_image641ff40c4d7a7

60 ثانية.. واتساب يخصّ حاملي آيفون بميزة جديدة

هخهخ

برامج واتساب وتليغرام ستبدأ بحظر حسابات بعض المستخدمين؟

1200x600wa

ميزتان هامتان بينهما خدعة ذكية.. ماذا يحضّر واتساب للعالم؟

135066-394767910

تحديث جديد على واتساب يمسّ الخصوصية

135-1024x768-1551518594

حيلة على واتساب لقراءة الرسالة كاملة دون فتحها

البريد العشوائي المزعج على WhatsApp

تحديث واتساب يحارب مكالمات البريد العشوائي