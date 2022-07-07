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الخميس، 07-07-2022 03:56 م

أداة جديدة للتأكد من أن مواقع الإنترنت آمنة للزيارة

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الوكيل الإخباري - تم إطلاق أداة جديدة للتحقق من مواقع الويب لمساعدة المستخدمين على تأكيد ما إذا كان الموقع شرعيًا قبل زيارته أم لا.

ويمكّن الموقع المستخدمين من إدخال عنوان أي موقع ويب للتحقق مما إذا كان موقعًا حقيقيًا أم موقع احتيالي، ويوفر درجة موثوقية الموقع. الأداة مستضافة على الموقع الإلكتروني لمجموعة Get Safe Online الخاصة بأمن الإنترنت والتي عملت مع خدمة منع الاحتيال.

و يتم حساب النتيجة بواسطة خوارزمية تستند إلى أكثر من 40 مصدر بيانات وتقارير لمواقع الويب الضارة. وتأتي هذه التقارير من وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية والعلامات التجارية للمستهلكين لتحديد وفحص المواقع التي يدخلها المستخدمون.

و يقوم المستخدمون ببساطة بكتابة عنوان موقع الويب الذي يريدون التحقق منه، وستظهر النتيجة في غضون ثوانٍ، وتتحقق الأداة مما إذا كان قد تم الإبلاغ عن عمليات تصيد احتيالي أو برامج ضارة، وما إذا تم حظر أي محتوى على الموقع وشهادة SSL الخاصة به التي تتحقق من أمانه.

و قال توني نيت، الرئيس التنفيذي لشركة غيت سيف أونلاين " على مدار أكثر من 15 عامًا، تقدم غيت سيف أونلاين نصائح حول الأمان عبر الإنترنت للأفراد والشركات الصغيرة لضمان قدرتنا جميعًا على استخدام الإنترنت بأمان وثقة".

وأضاف نيت "الإنترنت مذهل، ولكن كما هو الحال مع العديد من الأشياء، هناك عيوب يجب البحث عنها عند استخدامه: عمليات الاحتيال والتصيد والأشخاص الذين يحاولون استغلالك واستغلال معلوماتك الشخصية. و يعد إطلاق التحقق من مواقع الويب اليوم أمرًا ثوريًا ونحن متحمسون جدًا لأن نتمكن أخيرًا من إتاحة الفرصة للأفراد للتحقق حرفيًا من موقع الويب قبل استخدامه. كما أننا ممتنون للغاية لشركائنا الذين ساعدوا في تحقيق ذلك".

و يستخدم المحتالون مواقع الويب المزيفة أو الضارة، والتي غالبًا ما تنتحل صفة مواقع حقيقية، لإغراء المستخدمين بمشاركة تفاصيلهم الشخصية والمالية، ويمكن بعد ذلك استخدام التفاصيل لتسهيل سرقة الهوية للمستخدم.

و من خلال القدرة على التحقق بسرعة مما إذا كان موقع الويب الذي تزوره موثوقًا، يمكنك أن تكون أكثر أمانًا عبر الإنترنت، وتقليل تعرضك لمواقع الويب غير القانونية وحماية نفسك من مجرمي الإنترنت، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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