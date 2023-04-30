أداة جديدة من مايكروسوفت تهدد كانفا وفوتوشوب

الوكيل الإخباري - وضعت مايكروسوفت الأساس لمنصاتها القائمة على الذكاء الاصطناعي في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، عندما أعلنت عن مايكروسوفت ديزاينر، مستفيدة من تطبيق DALL-E 2 من OpenAI.



ويعد DALL-E منشئ صور بالذكاء الاصطناعي. وتم الترويج لمايكروسوفت ديزاينر لتكون منصة تصميم مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر مجموعة متقدمة من الميزات للسماح للمستخدمين بإنشاء منشورات وعروض تقديمية وبطاقات بريدية رقمية ورسومات والمزيد على إنستغرام. وفي 27 أبريل (نيسان) أطلقت مايكروسوفت معاينة عامة للمنصة وعرضت مجموعة ميزاتها المتقدمة.

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وقال بريان روجنييه، المدير العام في Microsoft 365 Consumer: "الآن، إذا كنت تحتاج إلى إنشاء مرئيات، فإن المحطة الأولى بشكل عام هي أدوبي فوتوشب ثم هناك كانفا، وفي حين أن هذه الأدوات يمكن أن تقوم بعمل هائل، يمكن لمايكروسوفت ديزاينر المضي قدماً ومساعدتك فعلياً أثناء العملية الإبداعية في إنهاء المنتج وفقاً لأفكارك. وهذا هو المكان الذي يُنظر فيه إلى مايكروسوفت ديزاينر باعتباره أحد أكبر التهديدات التي يتعرض لها فوتوشوب وكذلك كانفا".



ماذا يقدم مايكروسوفت ديزاينر؟

تتميز منصة التصميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمجموعة واسعة من الميزات لتمكين المستخدمين من إنشاء التصميمات والرسومات بسرعة وسلاسة.

تماماً مثل DALL-E، فإنه يأخذ المدخلات بلغة طبيعية، مما يعني أنه يمكنك إعطاؤه رسالة نصية، وسوف يقوم بالتصميم المطلوب. وللحصول على نتائج أفضل، يمكنك أيضاً إضافة الصور المصاحبة مع اقتراحات التصميم.



هل يستطيع مايكروسوفت ديزاينر منافسة فوتوشوب وكانفا؟

يوفر مايكروسوفت ديزاينر أدوات ذكاء اصطناعي لأتمتة مهام التصميم التي كان يتعين على المستخدمين السابقين القيام بها يدوياً، كما أنه يزيل الجهود اليدوية المطلوبة لاختيار صورة، وتغيير حجمها، وإضافة تأثيرات وعناصر بصرية مختلفة، ووضع النص في الموضع الصحيح.



هذه أداة قوية ويمكنها إنشاء عدد كبير من المنشورات الموجهة نحو حاجة المستخدم في فترة زمنية قصيرة. وتعمل علامات التصنيف والتعليقات التوضيحية المنسقة أيضاً على إزالة صداع التفكير في المحتوى المناسب لجذب الجمهور.



ومع ذلك، فإن الصور التي يتم إنشاؤها تفتقر إلى الإبداع المخصص الذي تفضله بعض المنظمات والأفراد. ومع نقص إمكانيات التحرير، يمكن للمستخدمين الأكثر إبداعاً أن يشعروا بالإحباط قليلاً من النتيجة النهائية في الوقت الحالي.



ولدى مايكروسوفت ديزاينر القدرة على تقديم بديل قوي لمنصات التصميم الحالية مثل فوتوشوب وكانفا، ولكن مع الكم الهائل من الأدوات التي توفرها هذه الأنظمة الأساسية، لا يزال يتعين على المصمم القيام ببعض الأمور للحاق بالركب، بحسب موقع هيندونيسيان تايمز.

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