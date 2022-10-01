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السبت، 01-10-2022 01:30 م

أداة خصوصية جديدة من غوغل لمعرفة إذا تم تسريب معلوماتك الشخصية

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الوكيل الإخباري - أعلنت غوغل عن إطلاق أداة Results About You المصممة لحماية معلوماتك الشخصية من سهولة العثور عليها، وقد تم الإعلان عنها لأول مرة في مايو (أيار) 2022. وستبدأ الشركة قريباً في طرح الميزة على جمهور أوسع، وبمجرد نشرها، ستتمكن من طلب إزالة بياناتك الشخصية بسهولة.

وقالت غوغل إنها ستقوم بتوسيع هذه الأداة بميزة إضافية مفيدة، وهي القدرة على إعداد التنبيهات في حالة ظهور معلومات تحديد الهوية الشخصية على الويب ومتى.

ويبحث معظم المستخدمين عن أسمائهم على غوغل في وقت ما ولو بدافع الفضول فقط. و في بعض الأحيان، قد تقدم عمليات البحث هذه نتائج غير مرغوب فيها. وإذا كنت قد بحثت عن نفسك على غوغل ووجدت أنه قد تمت مشاركة معلومات شخصية عنك بدون موافقتك، فيمكنك مطالبة غوغل بإزالتها.

وفي السابق، كان هذا يتضمن في الغالب المعلومات المصرفية وأرقام بطاقات الائتمان، ولكن في وقت سابق من هذا العام، وسعت غوغل هذه المجموعة. والآن، إذا وجدت عنوانك الفعلي و / أو رقم هاتفك و / أو عنوان بريدك الإلكتروني عبر الإنترنت، يمكنك أن تطلب من غوغل الاهتمام بذلك نيابةً عنك وإزالته. ومع ذلك، مع تقديم أداة الخصوصية الجديدة "نتائج عنك"، سيكون القيام بذلك أسهل، وسيتعين عليك فقط النقر على النقاط الثلاث بجوار نتيجة البحث، وطلب الإزالة، ثم مراقبة حالة طلبك.

وأعلنت غوغل أن هذه الميزة ستطرح قريباً للمستخدمين داخل الولايات المتحدة الذين يستخدمون محرك البحث باللغة الإنجليزية، مع إطلاق عالمي (على الأرجح) للمتابعة في وقت لاحق. وكشفت غوغل أيضاً أنها تنقل حماية الخصوصية خطوة إلى الأمام من خلال توسيع الأداة.

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