أداة ذكاء اصطناعي تحوّل ملامح الصور بنقرة بسيطة

الوكيل الإخباري - نشر مجموعة من العلماء من غوغل ومعهد ماساتشوستس للتقنية وجامعة بنسلفانيا ومعهد ماكس بلانك للمعلوماتية في ألمانيا ورقة تفصيلية عن أداة تجريبية للذكاء الاصطناعي يمكن أن تجعل تحرير الصور أكثر سهولة وفي متناول الأشخاص العاديين.



وباستخدام الأداة الجديدة، يمكنك تغيير مظهر شخص أو كائن بشكل ملحوظ عن طريق النقر والسحب على ميزة معينة. ويمكنك أيضاً القيام بأشياء مثل تغيير التعبير على وجه شخص ما، أو تعديل ملابس عارضة أزياء، أو تدوير الموضوع في الصورة كما لو كان نموذجاً ثلاثي الأبعاد.

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وقد يبدو هذا مثل فوتوشوب، لكنه أثار اهتماماً كافياً أدى إلى تعطل موقع فريق البحث على الإنترنت. وقد تبدو المطالبات النصية بسيطة من الناحية النظرية، ولكنها تتطلب الكثير من التغيير والتبديل عندما تحتاج إلى شيء محدد للغاية أو تتطلب خطوات متعددة لتوليد النتيجة المطلوبة.

وتشير واجهة المستخدم المعروضة في مقاطع الفيديو التوضيحية إلى أنه سيكون من الممكن قريباً أن يقوم المستخدم العادي ببعض ما يمكن لمهندس الذكاء الاصطناعي القيام به بمجرد النقر والسحب على الناتج الأول لأي أداة لإنشاء الصور. ويوضح الباحثون أن DragGAN سوف يكون قادراً على أن يشوه كائناً، أو يعدل منظراً طبيعياً.



ولاحظ الباحثون أن DragGAN يمكنه تحويل محتوى الصورة في بضع ثوانٍ فقط عند استخدام بطاقة رسومات Nvidia's GeForce RTX 3090، حيث لا يحتاج تنفيذها إلى استخدام شبكات عصبية متعددة لتحقيق النتائج المرجوة.

وستكون الخطوة التالية هي تطوير نموذج مماثل للتحرير القائم على النقاط للنماذج ثلاثية الأبعاد.

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