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الأحد، 17-07-2022 01:12 م

أداة ميتا للذكاء الاصطناعي لن ترسم بدون مساعدة من المستخدم

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الوكيل الإخباري - عرضت شركة ميتا المالكة لفيس بوك أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة لإنشاء الصور الخاصة بها والتي ليست متاحة للجمهور بعد.

وأصبحت الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي شائعة الآن مع استخدام Craiyon لإنشاء ميمات غير منطقية، والآن تقوم ميتا بدخول الحلبة باستخدام منشئ الصور الخاص بها، ولكن مع تركيز أكبر على إنشاء القطع الفنية.

وتسمى الأداة الجديدة AI Make-A-Scene وهي تفتح في علامة تبويب جديدة، وتستخدم مجموعة من المطالبات النصية والمخططات التخطيطية لإنشاء صورة بحجم 2048 × 2048 بكسل. وعرضت ميتا الأداة في مقطع فيديو تطلب فيه الشركة من العديد من الفنانين إنشاء قطع فنية.

وأضافت ميتا الرسومات كجزء من عملية إنشاء الصورة لأنها تدعي أن المطالبات النصية وحدها لا تؤدي وظيفة جيدة جداً لتعكس نية الفنان. وتقدم الشركة مثالاً على طلب الأداة لإنشاء صورة لحمار وحشي يركب دراجة. وباستخدام موجه النص فقط، قد يكون الحمار الوحشي في الصورة كبيراً جداً أو يواجه الاتجاه الخاطئ، في حين تعطي الرسومات التخطيطية هيكلاً يجب اتباعه.

الصور التي تم إنشاؤها باستخدام الأداة أكثر إخلاصاً للمخطط التفصيلي بدلاً من موجه النص، أي أنها لن ترسم بدون مساعدة من المستخدم. ووفقاً لاختبارات المطورين، وُجد أن الصور التي تم إنشاؤها "تتماشى بشكل أفضل" مع المخطط التفصيلي بنسبة 99.54%. وأخذت الأداة مطالبة النص في الاعتبار بنسبة 66.3%.

ومن غير المعروف ما إذا كان سيتم توفير الأداة للجمهور ومتى، وتلمح ميتا إلى الأداة المستخدمة لمساعدة المستخدمين في مساعيهم الإبداعية الخاصة أو حملتهم التسويقية، بحسب موقع تيك رادار.

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