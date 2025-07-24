أرباح غوغل تتجاوز التوقعات وتسجل 28.2 مليار دولار

الوكيل الإخباري- رغم اشتداد المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، تمكنت شركة "غوغل" من الحفاظ على موقعها الريادي، مسجّلة نتائج مالية قوية فاقت توقعات السوق خلال الربع الثاني من عام 2025.

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وكشفت "ألفابت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، في بيان أرباحها أن إيراداتها ارتفعت بنسبة 14% على أساس سنوي لتتجاوز 96 مليار دولار، بينها 28.2 مليار دولار كصافي دخل، مدفوعة بطلب قوي على خدمات الذكاء الاصطناعي.



ورغم ارتفاع التكاليف المرتبطة بهذه التقنيات، أشار الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي إلى أن الاستثمارات سترتفع إلى نحو 85 مليار دولار هذا العام، بزيادة 10 مليارات عن المخطط السابق، بهدف دعم تطوير الخوادم ومراكز البيانات.



تعزيز البحث بالذكاء الاصطناعي دون تراجع في التفاعل

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه "غوغل" منافسة من أدوات تعتمد الذكاء الاصطناعي مثل "تشات جي بي تي" و"بربليكسيتي"، غير أن الشركة تمكنت من دمج الإجابات التوليدية الذكية ضمن نتائج البحث عبر ميزة AI Overviews، والتي بدأت تدرّ عائدات إعلانية.



وبحسب محللين، لم تؤدِّ هذه التحديثات حتى الآن إلى تراجع في الزيارات، بل ساهمت في تحسين تجربة المستخدم، لاسيما في الاستعلامات التجارية.



"غوغل كلاود" تسجّل نموًا قويًا

على صعيد الحوسبة السحابية، واصلت "غوغل كلاود" أداءها القوي محققة زيادة في الإيرادات بنسبة 32%، لتتجاوز 13 مليار دولار. كما تضاعفت أرباحها التشغيلية لتصل إلى 2.8 مليار دولار، مما يعزّز موقعها كثالث أكبر مزود في هذا القطاع بعد "أمازون ويب سيرفيسز" و"مايكروسوفت".



وأكد بيتشاي أن معظم الشركات الناشئة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي تستخدم خدمات "غوغل كلاود"، بما في ذلك "أوبن إيه آي" نفسها، التي اختارت "غوغل" نظرًا لقوتها الحاسوبية الفائقة.



تسارع الاستثمار في البنية التحتية

من جانبها، أوضحت المديرة المالية أنات أشكنازي أن الزيادة في النفقات تعكس الاستثمارات الضخمة في الخوادم ومراكز البيانات، وسط طلب غير مسبوق على قدرات التخزين، وتحليل البيانات، وحلول الذكاء الاصطناعي.



وتوقعت "غوغل" أن تصل إيرادات "غوغل كلاود" خلال العام إلى 50 مليار دولار، مما يؤكد تسارع التحوّل الرقمي العالمي واعتماد الشركات المتزايد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.