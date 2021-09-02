الخميس 02-09-2021
الوكيل الاخباري

مصدر : فتح الحدائق العامة والترفيهية في عمّان

حقيقة حصول متلقي لقاح كورونا على 300 دولار شهرياً بالاردن

الحكومة تحذر من انتكاسة وبائية بالاردن

الكشف عن سبب التعزيزات الامنية في اربد

اعفاء السوريين من التبرعات المدرسية

الكرك: محاضرة حول الاصلاحات السياسية والتشريعية

هام للطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الجزائرية

العثور عى جثة شاب في الشارع العام بإربد والأمن يحقق

الكشف عن موعد بدء فصل الخريف لعام 2021 فلكيا

إغلاق مقهى لمخالفته أوامر الدفاع في المفرق

الخميس، 02-09-2021 01:14 م

أريزونا أول من يضيف تراخيص القيادة لمحفظة آبل

https___d1e00ek4ebabms.cloudfront.net_production_3f85260a-791f-4d30-bc75-0ef93f02810f


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة آبل عن الولايات الأمريكية الأولى التي تدعم قدرة iOS 15 الجديدة على تخزين رخص القيادة وبطاقة هوية الولاية في تطبيق المحفظة ضمن هاتف آيفون.

وتقود أريزونا وجورجيا الطريق، مع كونيكتيكت وأيوا وكنتاكي وماريلاند وأوكلاهوما ويوتا بعد ذلك.

ولم يتم تحديد أي جدول زمني للوقت الذي يتم فيه اعتماد الميزة الجديدة من قبل هذه الولايات، ومع ذلك، تقول الشركة إنه يمكن للمستهلكين توقع المزيد من المعلومات في وقت لاحق.

اضافة اعلان

 

وأكدت إدارة أمن النقل مرة أخرى أنها تفتح نقاط تفتيش محددة في المطارات وممرات أمنية لمعرفات آبل للهواتف المحمولة بمجرد أن تبدأ الولايات في إتاحتها.


وتعمل إضافة بطاقة هوية الولاية أو رخصة القيادة إلى تطبيق Wallet من آبل على نحو مشابه للطريقة التي تضيف بها بطاقة الائتمان حاليًا.


ولكن بعد فحص الترخيص أو المعرف باستخدام كاميرا آيفون، يلزمك أيضًا تقديم صورة ذاتية يمكن لولايتك استخدامها لأغراض التحقق.


وتقول الشركة: يطلب من المستخدمين أيضًا إكمال سلسلة من حركات الوجه والرأس أثناء عملية الإعداد لمزيد من الأمان.

 

وتؤكد الشركة أيضًا مرة أخرى على حماية الخصوصية التي توفرها لتراخيص القيادة ومعرفات الولاية. مشيرة إلى أنها والولايات المصدرة لا تعرف متى أو أين يقدم المستخدمون معرفاتهم وأن المصادقة البيومترية مطلوبة لمشاركة البيانات.

ويتم تقديم المعرفات رقميًا من خلال اتصال مشفر مباشرة بين الجهاز وقارئ الهوية. لذلك لا يحتاج المستخدمون إلى إلغاء قفل أجهزتهم أو إظهارها أو تسليمها.

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
How-to-use-the-Find-My-app-to-locate-a-lost-or-stolen-device

استخدام Find My عبر ساعات آبل لإيجاد أجهزة آبل

ezgif.com-gif-maker-22

التواطؤ الإعلاني بين جوجل وفيسبوك يظهر من جديد

607173B0-A096-465F-A417-C73D9DFA56FC

رسميًا.. إطلاق موقع أمازون مصر بديلًا لسوق دوت كوم

image (2)

ابتكار يخفف الخوف من رهاب الحقن في اسبانيا

1-1460966

فريق مصري يصمم بدلة روبوتية تساعد أصحاب الهمم على الحركة

How-to-Recover-Deleted-Photos-Videos-From-Google-Photos

كيفية مشاركة ألبوم Google Photos

أخبار متعلقة
1-893415

آبل تطلق برنامج جديد لخدمة آيفون 12 لمعالجة مشكلات الصوت

كيفية-تجميع-مجموعة-من-المواقع-في-تطبيق-خرائط-آبل-في-780x470

خطوات الوصول إلى تاريخ خرائط آبل

AFP_1X28MG

آبل متهمة بفرض رقابة على نقوش المنتجات

8f0c4ebc-7007-4187-b86b-a259a3aafb48_16x9_1200x676

خطوات تعطيل الوضع الليلي عبر آيفون

Apples-keynote-event_Tim_Cook-03252019-1024x745

خطة CSAM من آبل وعلاقتها بالحقوق الرقمية

الايفون-إ

التغلب على قفل آيفون الرقمي عبر تطبيق PassFab