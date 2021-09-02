أريزونا أول من يضيف تراخيص القيادة لمحفظة آبل

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة آبل عن الولايات الأمريكية الأولى التي تدعم قدرة iOS 15 الجديدة على تخزين رخص القيادة وبطاقة هوية الولاية في تطبيق المحفظة ضمن هاتف آيفون.



وتقود أريزونا وجورجيا الطريق، مع كونيكتيكت وأيوا وكنتاكي وماريلاند وأوكلاهوما ويوتا بعد ذلك.



ولم يتم تحديد أي جدول زمني للوقت الذي يتم فيه اعتماد الميزة الجديدة من قبل هذه الولايات، ومع ذلك، تقول الشركة إنه يمكن للمستهلكين توقع المزيد من المعلومات في وقت لاحق.

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وأكدت إدارة أمن النقل مرة أخرى أنها تفتح نقاط تفتيش محددة في المطارات وممرات أمنية لمعرفات آبل للهواتف المحمولة بمجرد أن تبدأ الولايات في إتاحتها.



وتعمل إضافة بطاقة هوية الولاية أو رخصة القيادة إلى تطبيق Wallet من آبل على نحو مشابه للطريقة التي تضيف بها بطاقة الائتمان حاليًا.



ولكن بعد فحص الترخيص أو المعرف باستخدام كاميرا آيفون، يلزمك أيضًا تقديم صورة ذاتية يمكن لولايتك استخدامها لأغراض التحقق.



وتقول الشركة: يطلب من المستخدمين أيضًا إكمال سلسلة من حركات الوجه والرأس أثناء عملية الإعداد لمزيد من الأمان.

وتؤكد الشركة أيضًا مرة أخرى على حماية الخصوصية التي توفرها لتراخيص القيادة ومعرفات الولاية. مشيرة إلى أنها والولايات المصدرة لا تعرف متى أو أين يقدم المستخدمون معرفاتهم وأن المصادقة البيومترية مطلوبة لمشاركة البيانات.





ويتم تقديم المعرفات رقميًا من خلال اتصال مشفر مباشرة بين الجهاز وقارئ الهوية. لذلك لا يحتاج المستخدمون إلى إلغاء قفل أجهزتهم أو إظهارها أو تسليمها.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية