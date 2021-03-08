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الإثنين، 08-03-2021 04:39 م

أزمة أمن إلكتروني عالمية: اختراق أكثر من 60 ألف مؤسسة حول العالم

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الوكيل الاخباري - أفادت وكالة ""بلومبرغ"، نقلا عن مصادر في الحكومة الأميركية، أن ما لا يقل عن 60 ألف مؤسسة حول العالم تعرضت للاختراق، بسبب ثغرة أمنية في برنامج "Microsoft Exchange Server".

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وبحسب المسؤول في الحكومة الاميركية فإن القراصنة سعوا إلى إلحاق الضرر بأكبر عدد ممكن من أجهزة الكمبيوتر، قبل أن تتمكن شركة "مايكروسوفت" من تأمين جميع عملائها بشكل كامل.


وأكد المصدر ذاته أن أكثر من 60 ألف مؤسسة حول العالم تستخدم منتجات Microsoft تضررت من عمليات الاختراق.


ووفقا للوكالة فإنه إذا استمر عدد المتضررين في النمو، يمكن اعتبار الحادث أزمة أمن إلكتروني عالمية.


ونقلت "بلومبرغ" أمس السبت عن مصادر في الإدارة الأمريكية أنه يتم اتخاذ خطوات على جميع مستويات الحكومة الأمريكية "لتقييم ومعالجة" تصرفات القراصنة.

 

شاشة نيوز

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