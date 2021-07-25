أسباب تدفعك للترقية إلى ويندوز 11 عند إصداره

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مايكروسوفت عن نظام ويندوز 11 منذ عدة أسابيع، وقد شهد النظام تغييرات قوية على التصميم إلى جانب العديد من المميزات الجديدة، وهناك أسباب عديدة قد تدفعك للترقية.





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وبطبيعة الحال هناك أسباب كثيرة قد تدفعك إلى الترقية للإصدار الأحدث من ويندوز عند صدوره، وفيما يلي نعرض عليكم أهمها.



1- أحدث نسخة من النظام

التحديث إلى ويندوز 11 يضمن لك أنك على أحدث نسخة من النظام. وبالرغم من أن هذا الأمر بديهي إلا أن عدد كبير من المستخدمين يهمل هذه النقطة.

2- دعم تطبيقات أندرويد في ويندوز 11

دعم تطبيقات أندرويد هي الميزة الأهم بالنسبة للكثيرين. نظام تشغيل مايكروسوفت الجديد سيسمح بتشغيل تطبيقات أندرويد بشكل مباشر دون الحاجة لمحاكيات أو برمجيات إضافية.

3- دعم خاصية DirectStorage

أقراص SSD هي الأسرع والأعلى أداءًا، لكن الألعاب ليست مصممة لاستغلال هذه السرعة. تغيرت هذه الحقيقة نوعًا ما مع إصدار أجهزة الجيل الجديد PS5 وXbox Series S|X لكن بقى ويندوز يغرد وحيدًا.

4- محاذاة النوافذ في ويندوز 11

سيحصل الويندوز الجديد على تغييرات جديدة فيما يتعلق بتقسيم ومحاذاة النوافذ. سيكون النظام قادر على تطبيق تقسيمات معينة للنوافذ يمكن الوصول إليها بضغطة واحدة، مثل فتح أربع نوافذ بجانب بعضهم البعض، أو نافذتين، أو المزيد.

5- دمج تطبيق Microsoft Teams في ويندوز 11

ستدمج مايكروسوفت خدمتها للتواصل والاجتماعات Microsoft Teams في النظام الجديد، وهو ما سيسمح لمستخدمي ويندوز بالتواصل بشكل فعال مع بعضهم البعض سواء نصيًا او صوتيًا دون الحاجة لتنصيب التطبيق وضبطه.

6- خواص Auto HDR وDirectX 12

تنقل مايكروسوفت تقنية Auto HDR الخاصة بمنصة Xbox لويندوز 11، وبالاعتماد عليها سيتم إضافة تأثيرات HDR للألعاب حتى على تلك التي لا تدعمها.

7- تحسين دعم أكثر من سطح مكتب

يقدم ويندوز 11 تحكمًا أفضل في أسطح المكتب، سابقًا كان إنشاء أكثر من سطح مكتب أمر صعب وغير فعال، لكن الآن سيكون هناك فصل جيد بينهم.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

