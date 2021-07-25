الأحد 25-07-2021
الوكيل الاخباري

بالفيديو.. موجة انتقادات واسعة بعد إطلاق الأمانة التشغيل التجريبي للباص السريع

القبض على مرتكبي قضية سلب ١٥٠٠ دينار بسحاب

الصحة تعلن أسماء المراكز التي تتوفر بها المطاعيم اليوم

رحلات من نيجيريا للأردن بهدف السياحة الدينية.. تفاصيل

حدثان هامان شهدتهما المملكة خلال الـ24 ساعة و أثارا الأردنيين

غضب النشطاء يسيطر على تويتر بعد حادثة الجاردنز

السراحنة : الكشف عن ملابسات حادثة الجاردنز خلال 72 ساعة

التنمية : إغلاق مركز خاص لذوي الاحتياجات وإحالة ملفه الى المدعي العام

برنامج الوكيل يثمن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية خلال عيد الأضحى

العمل تعلن عن إجراءات جديدة للتسهيل على العمالة الوافدة

الأحد، 25-07-2021 11:46 ص

أسباب تدفعك للترقية إلى ويندوز 11 عند إصداره

windows11-1170x6581627154624


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مايكروسوفت عن نظام ويندوز 11 منذ عدة أسابيع، وقد شهد النظام تغييرات قوية على التصميم إلى جانب العديد من المميزات الجديدة، وهناك أسباب عديدة قد تدفعك للترقية.

اضافة اعلان

وبطبيعة الحال هناك أسباب كثيرة قد تدفعك إلى الترقية للإصدار الأحدث من ويندوز عند صدوره، وفيما يلي نعرض عليكم أهمها.

1- أحدث نسخة من النظام
التحديث إلى ويندوز 11 يضمن لك أنك على أحدث نسخة من النظام. وبالرغم من أن هذا الأمر بديهي إلا أن عدد كبير من المستخدمين يهمل هذه النقطة.

 

2- دعم تطبيقات أندرويد في ويندوز 11
دعم تطبيقات أندرويد هي الميزة الأهم بالنسبة للكثيرين. نظام تشغيل مايكروسوفت الجديد سيسمح بتشغيل تطبيقات أندرويد بشكل مباشر دون الحاجة لمحاكيات أو برمجيات إضافية.

 

3- دعم خاصية DirectStorage
أقراص SSD هي الأسرع والأعلى أداءًا، لكن الألعاب ليست مصممة لاستغلال هذه السرعة. تغيرت هذه الحقيقة نوعًا ما مع إصدار أجهزة الجيل الجديد PS5 وXbox Series S|X لكن بقى ويندوز يغرد وحيدًا.

 

4- محاذاة النوافذ في ويندوز 11
سيحصل الويندوز الجديد على تغييرات جديدة فيما يتعلق بتقسيم ومحاذاة النوافذ. سيكون النظام قادر على تطبيق تقسيمات معينة للنوافذ يمكن الوصول إليها بضغطة واحدة، مثل فتح أربع نوافذ بجانب بعضهم البعض، أو نافذتين، أو المزيد.

 

5- دمج تطبيق Microsoft Teams في ويندوز 11
ستدمج مايكروسوفت خدمتها للتواصل والاجتماعات Microsoft Teams في النظام الجديد، وهو ما سيسمح لمستخدمي ويندوز بالتواصل بشكل فعال مع بعضهم البعض سواء نصيًا او صوتيًا دون الحاجة لتنصيب التطبيق وضبطه.

 

6- خواص Auto HDR وDirectX 12
تنقل مايكروسوفت تقنية Auto HDR الخاصة بمنصة Xbox لويندوز 11، وبالاعتماد عليها سيتم إضافة تأثيرات HDR للألعاب حتى على تلك التي لا تدعمها.

 

7- تحسين دعم أكثر من سطح مكتب
يقدم ويندوز 11 تحكمًا أفضل في أسطح المكتب، سابقًا كان إنشاء أكثر من سطح مكتب أمر صعب وغير فعال، لكن الآن سيكون هناك فصل جيد بينهم.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
shutterstock_1831442581-760x567

خطوات تغيير كلمة مرور روبلوكس

001_how_i_use_tech_two_main

مبادرة الجيل 17: كيف يستخدم القادة الشباب التكنولوجيا لنقل أفكارهم إلى مستويات عالمية

1526089_579697538772303_717944275_n_by_sealtilburg-d7nodk7

كيفية فتح أكثر من حساب واتساب على نفس الجهاز

F5EB0B48-4172-4D32-AA0E-FF0FE8F88016

أرباح تويتر تفوق التوقعات

21babe3f-2d75-467c-bdb7-e581ed16b8a0_16x9_1200x676

احتكار آبل للتطبيقات عبر متجرها

18051-علاج-ادمان-الهاتف

تطبيق سري عبر هواتف بيكسل

أخبار متعلقة
download-office-365

مايكروسوفت تعلن عن Windows 365

1-1405119

مايكروسوفت تستحوذ على RiskIQ

7202012133152960750247

مايكروسوفت وجوجل تعززان وظيفة النسخ واللصق

office-ipad-850x478

أوفيس يحصل على تصميم جديد

windows11-1170x658

ويندوز 11 يدعم تطبيقات أندرويد

download (2)

تعرف على اهداف مايكروسوفت تريد Steam