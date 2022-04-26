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الثلاثاء، 26-04-2022 10:16 ص

أسرار أول اجتماع داخل تويتر بعد استحواذ ماسك عليها

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الوكيل الاخباري- قال رئيس "تويتر" التنفيذي باراج أجراوال للموظفين، إن الضبابية تكتنف مستقبل شركة خدمات التواصل الاجتماعي مع إتمام صفقة لانفراد الملياردير إيلون ماسك بالاستحواذ عليها.

كان أجراوال يتحدث خلال اجتماع على مستوى الشركة وصلت إليه "رويترز".

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ووافق مجلس إدارة "تويتر" على عرض الملياردير الأميركي إيلون ماسك بالاستحواذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار. وأعلن رئيس مجلس إدارة "تويتر" أن عرض ماسك هو الأفضل لحاملي الأسهم.

وقالت الشركة للموظفين إن ماسك سيشارك موظفي "تويتر" في جلسة أسئلة وأجوبة في وقت لاحق.

 

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