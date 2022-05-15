أسرار نجاح شركة ابل

الوكيل الإخباري - شركة أبل هي واحدة من أكثر الشركات نجاحًا في العالم التقني. أسسها ستيف جوبز، ستيف وزنياك، ورونالد واين.

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تصدر هذه الشركة العديد من الأجهزة الإلكترونية والتي تشمل الهواتف الذكية و الساعات الذكية والحواسيب المحمولة وأجهزة الإستقبال التلفزيوني. كما أنها تُعد أول شركة في العالم تتخطى قيمتها السوقية 1 تريليون دولار أمريكي.



يعود أصل ابل لكونها شركة أسُست في مرآب سيارات في كاليفورنيا وها هي اليوم متربعة على قمة صناعة التكنولوجيا. نجاح شركة أبل مثير للإهتمام على الصعيد العالمي. إذا كنت تتساءل عن الأسرار التي مكّنت شركة ابل من تحقيق هذه الإنجازات الضخمة، فهذه المقالة لك، إكتشف معنا أهم الأسرار وراء هذا النجاح.



1- السياسة الذكية لعمل الشركة:



أهم أسباب نجاح شركة ابل هو السياسة الذكية التي تعمل بها الشركة. تعتمد الشركة على تلبية رغبات المستهلكين و حاجياتهم، في حين أن معظم شركات التقنية هدفها الأساسي هو إطلاق أجهزة بتقنيات جديدة دون الإهتمام بما إذا كان المستهلكون يحتاجونها بالفعل. تتجسّد هذه الرؤية المختلفة لشركة ابل بوضوح في منتجاتها التي يتهافت عليها المستهلكون الأوفياء. أنت أيضا يمكنك الإستفادة من شركة ابل عن طريق شراء أسهم الشركة، يمكنك أن تتعلم كيفية شراء سهم ابل لبداية رحلتك في الإستثمار مع هذه الشركة الناجحة.

و من الجدير بالذكر أيضا أن صانعو منتجات ابل يستخدمونها أيضا. بمعنى أن مهندسو الشركة صانعو الهواتف والساعات و غيرها من منتجات الشركة يصنعونها بأنفسهم ولأنفسهم، بهدف تقمص شخصية المستهلك و لمعرفة ما يحتاجه العملاء حقا. و منه، تنتج شركة ابل منتجات تناسب متطلباتهم الزبائن بشكل دقيق. حيث أن ستيف جوبز كان يختبر منتجات آبل متقمصا دور “المستخدم العادي” ليرى ما إن كان الهاتف يقدم جميع الوظائف المهمة التي يحتاجها المستخدم أم يحتاج مزيد من الإضافات.



2- سهولة إستخدام أجهزة ابل:



دائمًا ما تكون منتجات شركة ابل سهلة الاستخدام، لدرجة تمكن الطفل البالغ من العمر 6-7 أعوام من استخدامها دون مواجهة صعوبات تُذكر. تركز الشركة كثيرا على عنصر التصميم، حيث يرى ستيف جوبز أنه بالغ الأهمية و يرى أيضا أنه هو ما يجعل المنتج واضحاً وسهل الاستخدام ليناسب المستهلك. لذلك، تمتلك كل منتجات الشركة تصميم بديهي و سهل الاستخدام.



و بالرغم من أن التكنولوجيا تزداد تعقيدًا بظهور أحدث التقنيات الناشئة، إلا أن شركة آبل نجحت في تبني هذه التقنيات بشكل صحيح، و أبقت المُنتج بسيطاً و سهل الاستخدام مهما احتوى على أحدث التقنيات و أكثرها تعقيدا .

3- تصميم منتجات أقل عرضة للمشاكل

يتم صناعة كلًا من الـ Software والـ Hardware بواسطة شركة Apple نفسها دون اللجوء إلى شركات خارجية، و بذلك تضمن شركة ابل التحكم الكامل و الأمان التام في أجهزتها. كما تقوم الشركة بالعمل على إختبار أي منتج آلاف المرات قبل الإعلان عنه. و فيما يتعلق الأمر قوانين متجرآب ستور والتطبيقات عليه فإن شركة آبل صارمة للغاية من هذه الناحية بهدف ضمان السلامة الكاملة لبيانات المُستخدمين.



زيادة عن ذلك، تمكنت الشركة من السيطرة على كل المشاكل المتعلقة بهاردوير و سوفتوير الأجهزة، فإذا وقعت أي مشكلة في نظام iOS أو في إحدى التطبيقات، يمكن ببساطة إصلاح المشكلة من خلال تحديث جديد. من المعروف عن شركة ابل أنها تستمر في إرسال التحديثات الجديدة أول بأول، و تضمن بذلك دعم طويل المدى للمنتجات القديمة.

4-كفاءة منتجات الشركة

لم تخترع شركة ابل منتجاتها من الصفر، بل كانت قائمة على الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة لضمان كفاءة عالية للمنتج. من المعلوم أن الشركة طبقت هذه الإستراتيجية على أجهزة iPod، و iPad و iMac، و كذلك على الهواتف المحمولة و الذكيةiPhone . هي لم تخترع كل هذه المنتجات من الصفر بل طورتها وجعلتها في صورة أفضل.



على سبيل المثال، لم تخترع شركة ابل مشغل الـ MP3 التقليدي، بل أعادت تعديله و طورته للأفضل بطرح الـ iPod. أبل لم تخترع الهاتف الذكي من الصفر، بل طورته للأفضل وأطلقت iPhone. وكذلك الأمر بالنسبة للأجهزة اللوحية والحواسيب .