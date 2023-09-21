الخميس 21-09-2023
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تعلن أسماء الطلبة المرشحين للقبول في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة اليوم

صحة الرمثا تتابع إصابة طالب في احدى المدارس بالكبد الوبائي

حوامدة يوضح موقف الأندية من المشاركة بالجولة السادسة

الذهب عالمياً يهبط بقوة

وزير الصحة يوضح حول الوضع الوبائي في الأردن

وفاة عشريني دهساً في عمّان

وفاة وإصابة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

الخارجية الفلسطينية تحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الاعتداء على وفد أوروبي في رام الله

بعد تثبيت الفائدة .. تراجع على أسعار النفط اليوم

الرئيس السوري يصل إلى الصين

الخميس، 21-09-2023 09:37 ص

أسرة تقاضي"غوغل" بتهمة الإهمال

image


الوكيل الإخباري- أعلنت أسرة أمريكية اعتزامها مقاضاة «غوغل» بتهمة الإهمال في تحديث خرائطها.

وأوضحت الأسرة، التي تنتمي إلى ولاية كارولينا الشمالية، أن أحد أفرادها توفي بعدما قاد سيارته لتسقط من جسر منهار اتجه إليه وفقاً لإرشادات خرائط «غوغل».
واتهمت الشركة العملاقة بالإهمال، مشيرةً على أن «غوغل» كانت قد أبلغت بانهيار الجسر، لكنها لم تحدّث نظام الملاحة الخاص بها.

اضافة اعلان


وغرق فيليب باكسون، مندوب مبيعات وأب لطفلتين، يوم 30 سبتمبر 2022، بعدما سقطت سيارته في سنو كريك بمنطقة هيكوري، وفقاً لدعوى قضائية تقدمت بها الأسرة، الثلاثاء، لمحكمة مقاطعة ويك العليا.


وكان باكسون عائداً إلى منزله من حفل عيد ميلاد ابنته التاسع، عندما وجَّهته خرائط «غوغل» لعبور الجسر الذي انهار قبل تسع سنوات من ذلك اليوم ولم يتم إصلاحه.


وقالت زوجته إليشيا باكسون، في بيان صحفي: «طفلتانا تسألان: كيف ولماذا مات والدهما، وأنا لا أعرف بم أجيب لتستطيعا فهم ذلك، لأنني كبالغة ما زلت لا أعرف كيف أفهم من المسؤول عن استهانة اتجاهات نظام الملاحة العالمي والجسر بحياة إنسان».


وقال أفراد شرطة الولاية، الذين عثروا على جثة باكسون في سيارته شبه الغارقة في المياه، إنه لم تكن هناك أي حواجز أو علامات تحذير بطول الطريق الغارق.
وذكرت دورية الولاية أن الجسر لم يخضع لصيانة المسؤولين المحليين أو مسؤولي الولاية، كما أنه تم حل شركة التطوير التي أنشأته في البداية.


وتُعد الدعوى القضائية عدة شركات إدارة عقارات خاصة يقال إنها مسؤولة عن الجسر والأرض المجاورة.


وأبلغ العديد من الأشخاص خرائط «غوغل» بانهيار الجسر في السنوات التي سبقت وفاة باكسون، وحثوا الشركة على تحديث معلومات الطريق، حسبما أوضحت الدعوى.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20180717151433783

تجنباً للتجسس.. فعل واتساب واتبع هذه الخطوات !

2023920194644338UV

مجهر من غوغل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الأطباء على اكتشاف السرطان

2023920114957422AW

هوندا تطلق سكوتر كهربائياً بتصميم حقيبة السفر

image

واتساب تختبر التطبيق الذي طال انتظاره لجهاز "آيباد"

0e93cc20-1f17-11ee-941e-23d1e9ab75fa

شركة ماسك تحصل على الإذن لزرع "رقاقة إلكترونية" في دماغ البشر

images-2023-04-12T224722.493

مارك زوكربيرغ يفجر مفاجأة : ميزتان مرتقبتان لواتساب !

أخبار متعلقة
2023920194644338UV

مجهر من غوغل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الأطباء على اكتشاف السرطان

1280x960

غوغل تطلق ميزة لمتحدثي اللغة العربية

2023918164121453HG

ترجمة من غوغل تثير سخرية واسعة - تفاصيل

_103583446_1a.gettyimages-458969127

غوغل تطور منصة أقوى من "شات جي بي تي" بـ5 مرات

2023911193348457ME

ترقية جديدة لمتصفح كروم

20239111615234767C

غوغل تواجه محاكمة تاريخية لمكافحة الاحتكار