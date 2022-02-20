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الأحد، 20-02-2022 11:17 ص

أسرع جهاز كمبيوتر في العالم.. لن تصدق ما يمكنه فعله!

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الوكيل الاخباري- في يونيو 2020، تجاوز الحاسوب الفائق أو الكمبيوتر العملاق الياباني فوجاكو Fugaku جميع المنافسين ليحصد المركز الأول للمرة الثانية على التوالي خلال عام، لأقوى الآلات الحاسوبية في العالم الصادر عن مشروع البحث Top500.

وتمكنت شركة Fugaku، التي طورتها شركة فوجيتسو Fujitsu بالتعاون مع مختبر أبحاث Riken الفيدرالي، من إجراء ما يقرب من 3 أضعاف عدد العمليات الحسابية في الثانية التي يجريها الكمبيوتر العملاق الأميركي التابع لشركة IBM، والذي تصدر القائمة في وقت سابق.

وبعد عام ونصف، ظل الترتيب دون تغيير، باستثناء إضافة كمبيوتر عملاق جديد يحمل اسم بيرلماتر لشركة HPE الأميركية في المرتبة الخامسة. وتقوم الآلة الموجودة في مركز أبحاث الطاقة NERSC التابع لجامعة كاليفورنيا بيركلي بإجراء عمليات حسابية لنماذج المناخ وعلوم المواد وفيزياء الطاقة وغيرها.

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