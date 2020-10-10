أسرع طريقة لإيجاد اللينكات والصور والمقاطع داخل محادثات الواتسآب

الوكيل الإخباري _ غالبًا ما يحتاج مستخدمي تطبيق التراسل الفوري واتساب من الحصول على بعض الأمور التي يتم ارسالها او استقبالها سواء كانت لينكات او صور او مقاطع فيديو وغيرها ، الا انه ونظرًا للكم الهائل من الرسائل والوسائط الأخرى التي يتم تبادلها بين المستخدمين يصعب عليهم ايجادها .

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الا ان واتساب يتيح لمستخدميه ميزة يجهلها الكثير والتي تسهل عليهم عمليه ايجاد ما يحتاجونه من داخل المحادثات ، من خلال طريقة سهلة ، كما أن هناك 5 أشياء يسمح لك التطبيق بالبحث عنها وتحديد موقعها داخل المحادثة بسهولة ، تعرف عليها :





الصور

لإيجاد جميع الصور التي تم إرسالها أو استلامها خلال المحادثة فإن الأمر سهل، كل ما عليك هو الضغط على اسم الشخص أعلى المحادثة ليظهر "بروفايله"، ادخل على Media أو وسائط، ستظهر الصور في ترتيب زمني عكسي لتختار ما تريد.





مقاطع الفيديو

تمامًا كما في حالة الصور، تظهر مقاطع الفيديو أيضًا في عرض الوسائط والتسمية التوضيحية، ستتمكن من رؤية مقاطع الفيديو التي أرسلتها واستلمتها.







صور GIF

إذا كنت تريد البحث عن صورة GIF معينة داخل محادثة، فيمكنك البحث عنها ببساطة عن طريق النقر على صندوق البحث داخل الوسائط، سيعرض هذا جميع ملفات GIF التي أرسلتها واستلمتها، وهي أيضًا مرئية بترتيب زمني، وتظهر في كل من عرض الشبكة بالإضافة إلى التسميات المرتبطة.





الروابط (اللينكات)

في كثير من الأحيان قد تكون أرسلت رابطًا معينًا إلى شخص ما للنظر في شيء ما على الويب ولكنك لم تستطع العثور عليه لاحقًا أو العكس أرسل إليك أحد الأشخاص رابطًا ولم تفلح في إيجاده مرة أخرى، لحسن الحظ لديك خيار البحث عنها في نفس مربع البحث داخل محادثات WhatsApp الخاصة بك.

أما المستندات فكما هو الحال في حالة الروابط، يمكنك فقط مشاهدة عرض التسمية التوضيحية للمستندات.





الصوت

في حالة البحث عن الرسائل الصوتية يمكنك العثور على جميع الملاحظات الصوتية التي أرسلتها واستلمتها داخل المحادثة في مربع أسفل مربع الوسائط.



المصدر : صدى البلد

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