أسوأ 5 إصدارات لهواتف آيفون على مر السنين.. تعرف إليها

الوكيل الإخباري-   منذ إطلاق أول آيفون عام 2007، أصدرت أبل 51 طرازًا خلال 19 عامًا، إلا أن النجاح لم يكن موحدًا، فبعض الأجهزة كانت علامات فارقة، بينما كان بعضها الآخر محط انتقادات واسعة. فيما يلي أبرز خمسة هواتف آيفون اعتبرت من الأسوأ:


1. آيفون 4
قدم تصميمًا جديدًا وجوانب مسطحة من الفولاذ المقاوم للصدأ، لكن نقل الهوائي إلى الإطار الخارجي تسبب في فقدان الإشارة عند الإمساك بالهاتف، ما أدى إلى ما عرف بـ”فضيحة الهوائي”. قدمت أبل لاحقًا أغطية حماية مجانية، لكن التصميم كان مصدر إزعاج للمستخدمين.

2. آيفون 5 سي
تم إطلاقه كنسخة اقتصادية بألوان زاهية وغلاف بلاستيكي، إلا أن السعر البالغ 549 دولارًا لم يحقق ميزة اقتصادية كبيرة مقارنة بـ5 إس، بينما كانت جودة التصنيع والميزات أقل، مما جعل الهاتف غير جذاب للكثيرين.

3. آيفون 6 وآيفون 6 بلس
تميزا بالتصميم النحيف والزوايا المستديرة، لكن سعي أبل لصنع أجهزة أنحف أدى إلى ظهور مشكلة الانحناء عند وضع الهاتف في الجيب، حيث أظهر الاختبار أن احتمالية الانحناء كانت أعلى بمقدار 3.3 إلى 7.2 مرات مقارنة بسابقه، ما أثر على متانة الجهاز.

4. آيفون إس إي (2022) – الجيل الثالث
على الرغم من أنه حافظ على التصميم القديم لآيفون 8، إلا أن سعره ارتفع إلى 429 دولارًا مقابل تحسينات طفيفة مثل معالج “A15” ودعم 5G. مقارنة بالجيل الثاني الأكثر اقتصادية، بدا الإصدار الثالث غير ضروري.

5. آيفون 14 بلس
كان نسخة مكبرة من آيفون 14 الأساسي بحجم شاشة 6.7 بوصة، بدون ميزات آيفون برو مثل عدسة تليفوتوغرافي، شاشة ProMotion أو الكاميرا بدقة 48 ميغابكسل. الفارق الوحيد كان حجم الشاشة مقابل زيادة 100 دولار في السعر، ما جعله أقل قيمة مقارنة بالخيارات الأخرى.
 
 


