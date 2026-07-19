الأحد 2026-07-19 01:06 م

أسوس تطلق قاعدة USB-C جديدة بـ11 منفذاً ودعم شحن 100 واط

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Adol HC112 USB-C
 
الأحد، 19-07-2026 10:35 ص
الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة أسوس قاعدة التوصيل المدمجة Adol HC112 USB-C، التي تضم 11 منفذاً وتدعم توصيل ثلاث شاشات خارجية، مع سرعة نقل بيانات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية وقدرة شحن تصل إلى 100 واط.اضافة اعلان


وتتميز القاعدة المصنوعة من سبائك الألومنيوم بحجم صغير ووزن خفيف، وتوفر منافذ متعددة تشمل USB-A وUSB-C وEthernet وقارئات بطاقات الذاكرة، إضافة إلى منفذي HDMI وDisplayPort.

وتعمل القاعدة على أنظمة Windows وmacOS وLinux وAndroid وiPadOS دون الحاجة إلى برامج تعريف، وتتوفر حالياً في الصين بسعر يقارب 48 دولاراً، دون إعلان عن موعد طرحها عالمياً.
 
 


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