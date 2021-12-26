أفضل ألعاب إكس بوكس المناسبة للأطفال

الوكيل الإخباري - تمتلك منصة إكس بوكس مجموعة كبيرة من العناوين المميزة والتي تصلح لجميع الأعمار، ولكن يتم التسويق دائمًا لعناوين لا تصلح للأطفال لكونها عنيفة للغاية.





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وعلى الرغم من أن العناوين المناسبة للأطفال لا تحصل على التسويق المناسب الذي تستحقه، فإن إكس بوكس تمتلك تشكيلة كبيرة منها.





وفيما يلي مجموعة من أهم العناوين المناسبة للأطفال والتي لا تحصل على الكثير من الدعاية ولا تجعلها مشهورة.



لعبة Minecraft Dungeons

تدور هذه اللعبة في عالم ماين كرافت المميز ولكن تختلف كثيرًا عن اللعبة المعتادة. حيث تقدم مجموعة من الكهوف التي يجب عليك اكتشافها لتحصل على عتاد قوي ومميز.

لعبة Kingdom Hearts 3

يعتبر هذا الجزء ختام سلسلة محبوبة وقوية للغاية من ألعاب المغامرات الممتعة، وتدور قصة هذه اللعبة في عوالم دزني المختلفة.



لعبة Spyro Reignited Triology

تحتوي هذه اللعبة على ثلاثة ألعاب مختلفة صغيرة تدور حول تنين صغير يدعى Spyro، وتعتبر من أشهر الألعاب الكلاسيكية.

لعبة New Super Lucky’s Tale

تعتبر هذه اللعبة من الألعاب المستقلة المميزة والتي تتبع قصة ثعلب صغير متفائل بالعالم ويحاول اكتشافه ومساعدة أخته الصغيرة.



لعبة Unravel 2

تمكن الجزء الأول من هذه اللعبة في الحصول على الكثير من النجاح الجماهيري والنقدي عندما تصدر منذ فترة قصيرة.







المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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