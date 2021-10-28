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الخميس، 28-10-2021 03:03 م

أفضل ألعاب المنصات للهواتف الذكية

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الوكيل الإخباري - أصبحت منصة الهواتف الذكية واحدة من أهم منصات الألعاب على الإطلاق. ونظرًا لأنها تحقق إيرادات ضخمة تقترب من 100 مليار دولار أمريكي سنويًا فإن الهواتف الذكية قد بدأت في الحصول على عدد كبير من الألعاب المميزة، بما في ذلك ألعاب المنصات.

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1- لعبة Oddmar
تقدم هذه اللعبة تجربة مميزة فيما يتعلق بالرسومات والموسيقى. إلى جانب ذلك فإن أداءها ممتاز على مختلف الهواتف الذكية. وتضم اللعبة 24 مستوى متتالي وتقتبس رسوماتها من عصر الفايكنج مع رسومات كرتونية إلى حد كبير

 

2- لعبة Grimvalor
تعرف لعبة Grimvalor بأنها واحدة من أبرز الألعاب ضمن هذا التصنيف للهواتف الذكية. وهي تقدم تصميم مراحل ممتاز إلى جانب الدمج بين عناصر المنصات والأكشن. وتتيح اللعبة مبارزات متتالية مع وحوش رئيسية وفرعية.

 

3— Leo’s Fortune من أبرز ألعاب المنصات
تقدم هذه اللعبة تجربة بارزة ومسلية إلى حد كبير، مع رسومات ممتازة، لكنها لا تقدم عناصر أكشن كثيرة مثل الألعاب السابقة. وضمن تجربة اللعب يلعب اللاعب بشخصية Leo وهو عبارة عن كرة مطاطة والذي يسعى لإيجاد أخيه المختطف.

 

4— لعبة Deadcells
تقدم هذه اللعبة تجربة ممتازة، ويصفها البعض بأنها الأفضل ضمن هذا التصنيف على منصة الهواتف الذكية. وهي تضم عناصر من ألعاب ميترويد الشهيرة كما أنها تقدم رسومات ممتازة وتجربة لعب طويلة نسبيًا.

 

5— لعبة Limbo
تعتبر لعبة Limbo واحدة من أشهر الألعاب عمومًا لأن تجربة اللعب خاصتها تدمج بين العناصر المرئية وبين السهولة والصعوبة في نفس الوقت، وتأتي اللعبة مع تصميم فني مميز ومحبوب من قبل ملايين اللاعبين. كما أن هذه اللعبة تتوفر للمنصات المنزلية كذلك.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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