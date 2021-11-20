أفضل الأدوات المصغرة في iOS 15

الوكيل الإخباري - بدأت آبل باستخدام الأدوات المصغرة منذ تحديث iOS 14، وأضافت الخاصية مؤخرًا لأجهزة آيباد مع تحديث iOS 15.
ونتيجةً لذلك أصبح بإمكانك استخدام هذه الأدوات المصغرة بسهولة مع جميع أجهزة آبل سواءً كانت هواتف أو حواسيب لوحية.
ونتيجةً لذلك أصبح بإمكانك استخدام هذه الأدوات المصغرة بسهولة مع جميع أجهزة آبل سواءً كانت هواتف أو حواسيب لوحية.
أداة Color Widgets في iOS 15
تعتبر هذه الأداة إحدى أفضل الأدوات المصغرة لعرض بيانات مختلفة عن اليوم مثل الساعة ودرجة الحرارة والتاريخ ونسبة البطارية.
أداة News Break
تعمل هذه الأداة على عرض أهم الأخبار وأحدثها مباشرةً في شاشتك الرئيسية، ويمكنك تخصيص طريقة عرضها بالشكل الذي تفضله.
أداة FoodNoms
تسمح لك هذه الأداة بتتبع سعراتك الحرارية اليومية حتى تتأكد من أنك تأكل الكميات المناسبة بشكل صحيح لتتمكن من مراقبة حياتك الصحية كما ترغب.
أداة Water Lama
تذكرك هذه الأداة بإستمرار بشرب المياة وعلى فترات متباعدة لتحسين صحتك والمحافظة عليها بشكل مستمر، ويمكنك إضافة المشروبات الأخرى إلى الأداة لتشارك في أي تحدي ترغب فيه.
أداة Horizon
يساعدك هذا التطبيق على استخدام العد التنازلي إلى موعد أو تاريخ معين، كأن يكون لديك موعد تسليم نهائي للمشروع.
المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية
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