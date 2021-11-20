أفضل الأدوات المصغرة في iOS 15

الوكيل الإخباري - بدأت آبل باستخدام الأدوات المصغرة منذ تحديث iOS 14، وأضافت الخاصية مؤخرًا لأجهزة آيباد مع تحديث iOS 15.





اضافة اعلان

ونتيجةً لذلك أصبح بإمكانك استخدام هذه الأدوات المصغرة بسهولة مع جميع أجهزة آبل سواءً كانت هواتف أو حواسيب لوحية.





ونتيجةً لذلك أصبح بإمكانك استخدام هذه الأدوات المصغرة بسهولة مع جميع أجهزة آبل سواءً كانت هواتف أو حواسيب لوحية.





أداة Color Widgets في iOS 15

تعتبر هذه الأداة إحدى أفضل الأدوات المصغرة لعرض بيانات مختلفة عن اليوم مثل الساعة ودرجة الحرارة والتاريخ ونسبة البطارية.

أداة News Break

تعمل هذه الأداة على عرض أهم الأخبار وأحدثها مباشرةً في شاشتك الرئيسية، ويمكنك تخصيص طريقة عرضها بالشكل الذي تفضله.

أداة FoodNoms

تسمح لك هذه الأداة بتتبع سعراتك الحرارية اليومية حتى تتأكد من أنك تأكل الكميات المناسبة بشكل صحيح لتتمكن من مراقبة حياتك الصحية كما ترغب.

أداة Water Lama

تذكرك هذه الأداة بإستمرار بشرب المياة وعلى فترات متباعدة لتحسين صحتك والمحافظة عليها بشكل مستمر، ويمكنك إضافة المشروبات الأخرى إلى الأداة لتشارك في أي تحدي ترغب فيه.

أداة Horizon

يساعدك هذا التطبيق على استخدام العد التنازلي إلى موعد أو تاريخ معين، كأن يكون لديك موعد تسليم نهائي للمشروع.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية